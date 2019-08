Mercedes gibt den Normverbrauch mitan. Obwohl die Hybridvariante A 250 e heißt, steckt unter der Haube nicht der 2,0-Liter-Motor aus dem regulären A 250, sondern ein. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um den Motor des A 200, der aus der Kooperation mit Renault stammt. Auf dessen Datenblatt steht ein Normverbrauch von 5,8 Litern. Rein theoretisch verbraucht die A-Klasse durch die Elektrounterstützung also

Nach der NEFZ-Norm soll die A-Klasse als Hatchback rein elektrischweit kommen.Die Stufenheck-Variante des A 250 e schafft noch einen Kilometer mehr. So ermöglicht der Hybridantrieb in Großstädten ein. Wenn die Stromspeicher leer sind, bringt der E-Motor den Benziner ins Spiel. Auf einen separaten Anlasser haben die Mercedes-Ingenieure verzichtet.

Der 160 PS starke 1,3 Liter-Turbovierzylinder wird von einem 102 PS (75 kW) starkem Elektromotor unterstützt. Kombiniert ergibt sich eine Systemleistung von 218 PS (160 kW) und 450 Newtonmetern, die über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Vorderräder verteilt wird. Die zusätzliche Kraft des Elektromotors sorgt für flotte Fahrleistungen. Den Sprint von null auf hundert soll der A 250 e in nur 6,6 Sekunden hinter sich bringen. Bei 235 km/h streicht der Kompakte die Segel. Die Stufenheck-Limousine soll sogar 240 km/h schaffen. Die meisten Hybridfahrzeuge schalten schon bei etwa 50 km/h auf Benzin-Betrieb um, der A 250 e hingegen soll rein elektrisch eine Spitze von 140 km/h schaffen.

Mercedes verbaut im A 250 e eine. Sie wiegt knapp 150 Kilo und wird vom Daimler-Tochterunternehmen ACCUMOTIVE produziert. Der Stromspeicher wurde unter der Rücksitzbank platziert und. Dafür musste aber der Benzintank unter den Kofferraum rutschen, was sich nicht wirklich aufs Ladevolumen auswirkt. Der Ladeanschluss sitzt rechts über dem hinteren Radhaus. Die Batterie kann sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom gefüllt werden. An einer mit Wechselstrom betriebenen und 7,4-kW leistenden Wallbox kann der Ladestand invon 10 auf 100 Prozent erhöht werden. Mit Gleichstrom kann die Batterie inauf 80 Prozent gebracht werden.

Hinter den vorderen Radkästen prangt als Erkennungszeichen ein EQ-Logo.

Sowohl der normale A 250 e als auch die Stufenheck-Version sind. Preislich geht es beilos, während die Limousine mit 37.300 Euro etwas teurer ist. Die ersten Exemplare werden vermutlich. Optisch halten sich die Unterschiede zur normalen A-Klasse in Grenzen. Außer dem kleinen e am Heck, einem EQ-Logo hinter den vorderen Radkästen, der zusätzlichen "Tankklappe" und den fehlenden Endrohren bestehen designtechnisch keine Unterschiede. Die Auspuffanlage endet aus Platzgründen bereits in der Fahrzeugmitte.