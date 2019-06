Als Plug-in-Hybrid erhält die A-Klasse einen zweiten Tankdeckel für die Stromversorgung.



Fast unbemerkt ha­t Mercedes nämlich diezum Plug­-in­-Hybrid fertig ent­wickelt. Und nicht einfach einen E­-Motor und einen Akku ins Auto gepflanzt, sondern richtig vielinsgesteckt. So endet diezwischen. Damit passt der rund 15 Kilowattstunden große Akku unter die Rückbank, der Ben­zintank wandert unter den Koffer­raum (der so kaum Volumen ver­liert). Genaue Zahlen? Noch bis zur Premiere Verschlusssache. Dafür dürfen wir schon mal ’ne Runde drehen. Nicht vorn links, da sitzt ein Daimler-­Ingenieur. Aber auf dem Beifahrersitz. Macht auch nichts, vieles, was die offiziell genannte(steht für Plug-­in­-Hybrid) ausmacht, lässt sich auch so erfahren. Bei den aktuellen Temperaturen macht es uns der kleine Benz leicht, ihn zu mögen. Per App haben wir nämlich den Innenraum schon ein­mal vorgekühlt – die A­-Klasse hängt ja eh an der Steckdose, so geht das nicht auf die Reichweite.