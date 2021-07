C 180 Rentnerfahrzeug zu verkaufen! Diese dunkelblaue Mercedes 48.000 Kilometer auf dem Tacho. Aktuell wird der C 180 mit frischem TÜV bei eBay angeboten. Ein Schnäppchen ist die biedere Mercedeszu verkaufen! Diese dunkelblaue Mercedes C-Klasse hat zwar kaum Ausstattung, dafür aber auch nur gutauf dem Tacho. Aktuell wird der C 180 mit. Ein Schnäppchen ist die biedere Limousine allerdings nicht!

Hinweis Mercedes C 180 mit nur 48.248 km bei eBay Zum Angebot Pfeil

Der Basis-Benz wurde in den letzten 26 Jahren kaum gefahren. Aktuell stehen nur 48.248 Kilometer auf dem Analogtacho, was einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von mickrigen 1856 Kilometern entspricht. Die Historie ist lückenlos belegbar: So fand die Neuwagenauslieferung am 25. Januar 1995 statt. Der Erstbesitzer war ein älterer Herr (geb. 1926). Anschließend wurde der C 180 an den Zweitbesitzer (geb. 1946) weiter verkauft, der den Wagen anschließend auf seine Frau überschrieb, sodass drei Vorbesitzer in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind.

Zoom Mit nur 48.248 Kilometern ist der Vierzylinder mit 122 PS noch nicht mal eingefahren.





Über 1,8 Millionen Mal gebaut



sehr gepflegten Eindruck, die graue Stoffausstattung ist nicht verschlissen, das Plastik nicht ausgeblichen und der Lack scheint sich in einem guten Zustand zu befinden. Das ist nicht selbstverständlich, denn der ab 1993 angebotene W 202 war eines der ersten Mercedes-Modelle, bei dem Wasserlacke eingesetzt wurden. In Verbindung mit unzureichender Konservierung hatte dies zur Folge, dass die 202er-Baureihe überdurchschnittlich starke Rostprobleme hatte. Für die Baujahre 1998 und 1999 entschied sich über 1,8 Millionen Exemplare produziert, wovon ein Großteil (über 1,6 Millionen Stück) auf die Limousine entfiel. Im Vergleich zum 190er konnte die C-Klasse mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures wie Airbag, Gurtstraffer und einer verbesserten Crashstruktur aufwarten. Die Kunden hatten zudem die Wahl zwischen den vier Ausstattungslinien " Auf den Inseratsbildern macht der dunkelblaue W 202 einen, die graue Stoffausstattung ist nicht verschlissen, das Plastik nicht ausgeblichen und der Lack scheint sich in einem guten Zustand zu befinden. Das ist nicht selbstverständlich, denn der ab 1993 angebotene W 202 war eines dereingesetzt wurden. In Verbindung mit unzureichender Konservierung hatte dies zur Folge, dass die 202er-Baureihe überdurchschnittlichhatte. Für die Baujahre 1998 und 1999 entschied sich Mercedes eine neuartige Unterboden-Grundierung zu verwenden, die jedoch noch 1999 wieder abgeschafft wurde, da diese Baujahre noch stärker rosteten. Die Probleme taten der Beliebtheit jedoch keinen Abbruch: In Summe wurden vom Nachfolger des allseits beliebten W 201 über den Produktionszeitraum zwischen 1993 und 2001 weltweitproduziert, wovon ein Großteil (über 1,6 Millionen Stück) auf die Limousine entfiel. Im Vergleich zum 190er konnte die C-Klasse mitwie Airbag, Gurtstraffer und einer verbesserten Crashstruktur aufwarten. Die Kunden hatten zudem die Wahl zwischen den vier Ausstattungslinien " Classic ", " Esprit ", "Elegance" und "Sport" sowie einer Vielzahl an unterschiedlichen Motorisierungen.

Einstiegsmotor war ein 1,8-Liter-Vierzylinder (M 111) mit 122 PS und 170 Nm. Dank des niedrigen Leergewichts von nur 1275 Kilo schaffte der kleine Benz dennoch 193 km/h Topspeed. Eine ganze Ecke schneller waren die Sechszylinder-Versionen C 240 und C 280 sowie die Derund 170 Nm. Dank des niedrigen Leergewichts von nur 1275 Kilo schaffte der kleine Benz dennoch 193 km/h Topspeed. Eine ganze Ecke schneller waren die Sechszylinder-Versionen C 240 und C 280 sowie die AMG-Modelle C 36 , C 43 und später auch der C 55 mit V8

Hinweis Fehlerdiagnose mit der Carly-App selber machen Zum Angebot Pfeil

Basismodell mit Vierzylinder und 122 PS, sowie Handschaltung. Ehrlicherweise hat dieser 202er so gut wie gar keine Ausstattung. Das weiß auch der Händler "Sky Automobile" und preist die Limo mit den Worten Buchhalterausstattung an. Bis auf ein Schiebedach ist quasi nichts an Bord. Keine Klima, keine Automatik, nicht mal elektrische Fensterheber oder ein Radio wurden 1994 bestellt. Getreu nach dem Motto: Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen. Einen kleinen Schönheitsfehler hat der 4,49 Meter lange Mercedes aber trotzdem: Der W 202 wurde gleich mehrfach nachlackiert, da die Vorbesitzer wohl die ein oder andere Kurve etwas zu eng genommen haben. Bei dem hier angebotenen W 202 handelt es sich um das. Ehrlicherweise hat dieser 202er. Das weiß auch der Händler "Sky Automobile" und preist die Limo mit den Wortenan. Bis auf ein Schiebedach ist quasi nichts an Bord.. Getreu nach dem Motto: Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen. Einen kleinen Schönheitsfehler hat der 4,49 Meter lange Mercedes aber trotzdem: Der W 202 wurde gleich, da die Vorbesitzer wohl die ein oder andere Kurve etwas zu eng genommen haben.

Zoom Der Innenraum ist neuwertig. Die graue Lederausstattung quasi unbenutzt. Radio oder Klimaanlage gibt es aber nicht.





7850 Euro soll der C 180 kosten