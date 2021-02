D

ie neue Mercedes C-Klasse kommt zwar erst im Juni 2021 auf den Markt, doch AUTO BILD ist schon jetzt in einem Prototypen mitgefahren!Wir befinden uns zwar zwei Klassen unter dem Mercedes-Flaggschiff und doch sind sich C und S innen ganz ähnlich. Wir sehen einen Bildschirm hinterm Lenkrad und auf der Mittelkonsole einen 11,9-Zoll-Screen für Navi , Klima und Co, fast so groß wie in der S-Klasse , aber leicht zum Fahrer geneigt. Also um sechs Grad, um genau zu sein. Alle Infos zum Infotainment der S-Klasse gibt es in unserem Connectivity-Check