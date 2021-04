Mercedes E-Klasse Cabrio (207): Gebrauchtwagen-Test

chwaben von seiner schönsten Seite trägt ganz oft einen Stern und dafür kein festes Dach überm Kopf. So wie das Mercedes E-Klasse -Cabriolet (A 207), das sich optisch eng an die damaligeder Baureihe 212 anlehnt., auf der im AUTO BILD-Dauertest seit über 500.000 Kilometern bewährten kleineren C-Klasse -Baureihe des Typs 204. Alles andere als mittelklassig ist aber die Optik des immerhin 4,70 Meter langen Cabrios . Auch nach zehn Jahren wirkt der Auftritt dank des großformatigen Kühlergrills und der Seitenlinie mit ihren muskulösen Radhäusern bullig-elegant.

Schöner wohnen: elektrisch ausfahrbarer Windabweiser, aufpreispflichtiges Leder, praktische Gurtreicher. ©Christoph Börries / AUTO BILD

Die Fahrwerksabstimmung fällt eindeutig in die Kategorie "souveräner Gleiter". Selbst auf Kopfsteinpflaster bleibt der penibel verarbeitete Wagen. Die Karosseriestruktur ist steif und zeigt auch auf den zweiten Blick. Lediglich bei höherem Tempo können die manchmal nicht mehr sauber justierten rahmenlosen Fenster für Verdruss sorgen. Ganz ohne Windgeräusche am geschlossenen Dach fuhr unser gut zehneinhalb Jahre altesnicht. Und auch an der Verdeckaußenhaut nagte der Zahn der Zeit sichtbar. Wer Risse ignoriert und dadurch Wassereinbrüche riskiert, der! Ansonsten ist der Ärger jedoch eher gering und der Fahrkomfort hoch. Deran Bord. Oberhalb der Frontscheibe sitzt der (im Alter manchmal etwas zickige) elektrisch ausfahrbare, sechs Zentimeter hohe Windabweiser namens Aircap. Ergänzt wird dieser durch ein ebenfalls elektrisch betätigtes Windschott hinter den Fondpassagieren. So werden in diesemselbst windempfindliche Sonnenanbeter glücklich. Keine Frage, maximal kultiviertes Offenfahren ist die Paradedisziplin des noblen Daimlers.