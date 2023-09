Dabei seien Knauser gewarnt: Wer beim Allterrain mit Blick auf den Preis den Diesel nimmt, der spart am falschen Ende und fährt besser C-Klasse . Denn so lässig und entspannt der ringsum luftgefederte Allterrain damit über die Autobahn in Richtung Ferien schwebt, so angestrengt wirkt er am Ziel der Reise, wenn es über die Alpen geht. Lautes Knurren, lahmes Beschleunigen und ein bisschen Bange beim Überholen – souverän geht anders.