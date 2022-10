Die Optik ist weitgehend von der EQ-Familie bekannt. Die Front ziert der Black-Panel-Kühler, der in die Scheinwerfer (optional mit Digital Light-Technik) übergeht. Der Grill ist geschlossen und beherbergt die Sensoren für die Assistenz-Systeme, bei den AMG-Varianten kommt der Grill in der für die Affalterbacher typischen Panamericana-Optik. Zudem verbessert die geschlossene Form die Aerodynamik – Mercedes verspricht einen cw-Wert ab 0,25.

Bis zu 1675 Liter Kofferraumvolumen



Wie auch beim EQS SUV fehlt beimdas für die Limousinen typische One-Bow-Design, was dem Nutzwert zugutekommt. Denn da steckt das größte Plus für das SUV: Zwischen 520 und 1675 Liter fasst das Gepäckabteil des(die Limousine schluckt 430 Liter). Auf Wunsch gibt's auch eine Anhängerkupplung, dann können noch zwischen 750 und 1800 Kilo an den Haken.

Abmessungen im Überblick:

Im Innenraum profitiert man von der raumsparenden Elektro-Plattform. Schon vorne geht es großzügig zu, und auch in Reihe zwei kann man sich in alle Richtungen rekeln. Allein das ist ein Argument gegen die im Fond enger geschnittene Limousine. Anders als der größere EQS wird es dasnur als Fünfsitzer geben.

Beim Fotofahrzeug sticht besonders das aus dem EQS bekannte, aber optionale MBUX Hyperscreen ins Auge. Neben dem 12,3-Zoll-Digitalcockpit gibt's ein weiteres 12,3-Zoll-Display für den Beifahrer, mittig thront ein 17,7-Zoll-Zentraldisplay mit Zero-Layer-Konzept. Alle nötigen Funktionen lassen sich so schnell finden, ohne unnötiges Wühlen in Untermenüs.

Serienmäßig Lederfreier Innenraum



Keine 800 Volt-Ladetechnik im EQE SUV