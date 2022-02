Mercedes G-Klasse: Das kantige Offroad-Urgestein ist offenbar zu beliebt! Die Chipkrise dauert weiter an, ein Ende ist nicht in Sicht. Für die Kunden bedeutet das mehr Ungewissheit denn je – ob und wann bestellte Fahrzeuge geliefert werden, ist aktuell kaum vorherzusagen. Die Lieferzeiten für viele beliebte Modelle liegen inzwischen bei zwölf Monaten und mehr. Auf einzelne Autos müssen Kunden sogar zwei Jahre oder noch länger warten. Dazu zählte auch die Mercedes Daimler hat ein kurioses Problem mit der: Das kantige Offroad-UrgesteinDie, ein Ende ist nicht in Sicht. Für diebedeutet das mehrdenn je – ob und wann bestellte Fahrzeuge geliefert werden, ist aktuell kaum vorherzusagen. Diefür viele beliebte Modelle liegen inzwischen bei. Auf einzelne Autos müssen Kunden sogar zwei Jahre oder noch länger warten. Dazu zählte auch die Mercedes G-Klasse – bis jetzt!

AUTO BILD über einen Leasingdeal zum Mercedes G 400 d berichtet. Die unverbindliche Lieferzeit lag damals bei 29 Monaten. Einigen Kunden wurde sogar eine noch längere Wartezeit in Aussicht gestellt. Jetzt haben die Verantwortlichen bei befristeten Bestellstopp verhängt, wie das Erst vor wenigen Wochen hatberichtet. Die unverbindlichelag damals bei. Einigen Kunden wurde sogar eine noch längere Wartezeit in Aussicht gestellt. Jetzt haben die Verantwortlichen bei Mercedes die Notbremse gezogen und einenverhängt, wie das "Handelsblatt" berichtet.

Wie lange wird der Bestellstopp dauern?



Der einfache Grund: Die G-Klasse ist zu gefragt, Mercedes kommt mit der Produktion nicht hinterher. Mit 41.174 verkauften Exemplaren wurden 2021 so viele G-Klassen ausgeliefert wie in keinem Jahr zuvor. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Monaten die Bestellungen noch mal enorm angestiegen sind, sodass der Bestellstopp die einzige Möglichkeit ist, die aktuell vorliegenden Bestellungen bis voraussichtlich 2024 abzuarbeiten.

Wann der befristete Bestellstopp aufgehoben wird, ist laut "Handelsblatt" nicht bekannt. Mercedes erklärte auf Nachfrage, "dass unser aktuelles Produktionsvolumen ausgeschöpft ist und wir vorerst leider keine weiteren Kundenbestellungen in Deutschland annehmen können". Vereinzelte Vorführwagen oder Ausstellungsfahrzeuge seien aber noch verfügbar.

