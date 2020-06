ie trauen sich was bei! Stellen uns ihren Prototyp deshin, und im Tank sind noch geschätzte sieben Liter Super. Wir wollen jetzt kein Fass aufmachen von wegen geizige Schwaben und so. Nee, wir applaudieren. Mercedes hat einmitund Stecker, und wir sind nicht liegen geblieben, sondern hatten Spaß.Ja, Hybrid macht Spaß! Und das sind die Zutaten dafür: Wie bei A- und B-Klasse nimmt Mercedes den, flanscht anstatt des Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes von Getrag das eigenean, weil das auf mehr Drehzahl ausgelegt ist. Das Ganze kombiniert Mercedes mit einerund packtunter die hintere Sitzreihe, da, wo beim Verbrenner der Tank sitzt. Apropos Tank: Statt 43 Liter im Normalausbau oder 51 gegen Aufpreis hat der. Und weil Mercedes den Auspuff bereits in der Mitte enden lässt und den Endschalldämpfer in den Mitteltunnel gepackt hat, ist vor der Hinterachse auch noch Platz dafür. Der Vorteil dieser Ingenieurstüftelei: Vommuss nur das Fach unterm doppelten Ladeboden weichen, es gibtwie bei anderen Hybriden, der Ladeboden beiist weiterhin topfeben.

Reichlich Antriebsschmalz: Der GLA 250 e sprintet aus dem Stand in 7,1 Sekunden auf Tempo 100.

Mitist der neue GLAals der Vorgänger, miteinen Zentimeter kürzer. Hat aber trotzdemzugelegt. Mehr Höhe, mehr Radstand – Sie wissen ja: Endlich kann man auch hinten untersitzen! Wir nehmen vorn Platz, drücken den Startknopf – und hören: nichts! Die Batterie ist zu 99 Prozent geladen, die. "Das ist auch realistisch", sagt Jochen Eck, Testchef für die kompakten Modelle bei Mercedes. Und du rollst eben lautlos an, weil der Hybrid immer imstartet, also erst mal elektrisch losfährt. Übrigens auch an der Ampel bei Start-Stopp. Die kompakten Hybride haben keinen 12-Volt-Starter, also keinen Anlasser, sie werden von der E-Maschine wachgeküsst. Und wie! Der 1,3er ist ja mit 230 Nm Drehmoment eher nicht so temperamentvoll, aber in Verbindung mit dem E-Motor leistet die Fuhreund geht mitnach vorn wie der Schwabe bei Freibier.Und nun müssen wir über noch einesprechen. Du merkst von alldem: NICHTS! Ist das jetzt nur der E-Motor, oder hat sich schon der Verbrenner in die Diskussion mit eingeschaltet? Bei normaler Fahrt stellst du dir diese Frage wirklich, so fein haben sie diese. Erst bei, wenn das Benzinmotörchen aufgeregt hochdreht, dann schreit dich der Vierzylinder an wie der Wecker mitten in der Nacht vor der Frühschicht.