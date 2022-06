Vorstellung und Optik: Design Evolution, Rest Revolution



Sie haben auf den ersten Blick gar nicht bemerkt, dass es der neue GLC ist? Das ist tatsächlich so gewollt, und dafür gibt es auch einen guten Grund: die Zulassungsstatistik. Denn allein im Jahr 2022 hat Mercedes 33.719 Exemplare des Kompakt-SUV auf unsere Straßen gebracht, das macht 15 Prozent aller Mercedes-Fahrzeuge in Deutschland aus.

Aus diesem Grund entschieden sich die Schwaben für die Devise: Design Evolution, Rest Revolution. Und das mit der Evolution ist am GLC schnell erklärt. Mercedes spendierte dem GLC sechs Zentimeter mehr Außenlänge, die sich Radstand und Überhänge brüderlich teilen.

Zoom Die zweigeteilten Rückleuchten mit in Schwarz gehaltener Zierleiste in der Mitte unterstreichen optisch die Breite des GLC.



Optisch kommt der Benz jetzt serienmäßig in der "Avantgarde"-Ausstattung daher, viele Chrom-Elemente wie der angedeutete Unterfahrschutz und Scheibeneinfassungen sind jetzt Standard.

Neue Rückleuchten mit dreidimensionaler Leuchtengrafik:



Auffälligste Neuerung an der Front sind die neuen Scheinwerfer, die jetzt zur Mitte hin schmaler werden und bis in den Kühlergrill laufen. Je nach Ausstattungslinie hat der Grill eine auch eine andere Form.

In der "Avantgarde"-Line ist er eher klassisch und mit Chrom umrandet, die sportlichere "AMG-Line" erhält einen passenden, nach außen hin runtergezogenen Grill und andere Stoßfänger.

An der Seite ist auf den ersten Blick wenig passiert. Neben der zum Heck hin leicht ansteigenden Fensterlinie gibt es neue Felgen , die im Größenspektrum zwischen 18 und 20 Zoll zu haben sind.

Optional kann für den GLC eine Hinterachslenkung mit 4,5 Grad geordert werden, die den Wendekreis deutlich senken soll. Die zweigeteilten Rückleuchten erhalten eine dreidimensionale Leuchtengrafik, ein in Schwarz gehaltenes Zierelement unterstreicht die Breite des Hecks.

Abmessungen im Überblick:



• Länge: 4716 mm• Breite: 1890 mm• Höhe: 1640 mm• Radstand: 2888 mm• Kofferraumvolumen: 600-1640 Liter• Kofferraumvolumen Plug-in-Hybrid : 463 Liter

Innenraum: Die Beinfreiheit im GLC ist gewachsen





Der neue Mercedes GLC mit dem Werkscode X 254 nutzt die MRA2-Plattform der neuen C-Klasse und bietet im Vergleich zum Vorgänger Verbesserungen in allen Bereichen. Die Kunden wollen mehr Platz, also bekommen sie sechs Zentimeter mehr, was auch mehr Beinfreiheit ergibt. Auch optisch erinnert vieles an die Mittelklasse-Limousine . AUTO BILD durfte bereits Platz nehmen.

Zoom Große Displays und modernste MBUX-Technik. Mit dem neuen GLC hat das SUV einen riesigen Sprung hingelegt.





Bereits in der Serie kommt der neue GLC in der Ausstattungslinie "Avantgarde", die unter anderem an den Lüftungsdüsen zu erkennen ist, die an Triebwerksgondeln eines Flugzeugs erinnern.

Wie bei der C-Klasse findet sich auch im GLC direkt vorm Fahrer das frei stehende, 12,3 Zoll große Digital-Cockpit. Das Zentraldisplay ist ebenfalls leicht zum Fahrer geneigt und misst 11,9 Zoll.

MBUX in der neuesten Generation ist natürlich mit an Bord. Und diese Technologie setzt Maßstäbe: erstens, weil die Ergonomie passt, zweitens, weil die Icons riesig sind, und man sie während der Fahrt intuitiv bedienen kann. Drittens ist die Sprachbedienung hervorragend.

Bis zu 600 Liter Stauvolumen im Kofferraum

Und auch die Platzverhältnisse stimmen: Nicht nur vorne haben Passagiere auf den bequemen Sitzen der AMG-Line genug Platz, auch im Fond lässt es sich dank ausreichend Beinfreiheit angenehm sitzen.



Sie wollen mehr Kofferraum, also kriegen sie 50 Liter mehr, jetzt 600 Liter. Bei den Hybriden mussten einige Liter Stauraum aber der größeren Batterie weichen. Der Akku ist von 12,8 auf über 32,2 kWh gewachsen, damit schluckt das Gepäckabteil "nur" 463 Liter.

Fahren: erste Runde im getarnten GLC



Mercedes ist in Sachen SUV auch nicht mehr das, was es mal war! Da fährt Versuchsleiter Peter Kolb (56) viel zu schnell auf die nächste Kurve zu, drückt den Knopf für den Sportmodus. Und was macht dieses 4,72 Meter lange SUV? Es wankt nicht, es hält die Spur und giert im Scheitelpunkt nach dem rechten Fuß von Kolb.

Zoom Unterwegs im getarnten GLC: Dem 265-PS-Vierzylinder-Diesel greift ein E-Motor mit 23 PS unter die Arme. Das merkt man beim Anfahren und Beschleunigen.





Prototyp des neuen Sportlich die Kurven räubern. Kann man ja mal machen, wenn die anderen Disziplinen wie flauschiges Federn und lautloses Gleiten so gut geklappt haben! Wir sind unterwegs mit dem noch streng geheimendes neuen Mercedes GLC , und machen erst mal die Straßen rund um Sindelfingen unsicher.

Aber was heißt das schon? Dieses Auto ist die Blech gewordene Sicherheit, sogar die Hinterachse lenkt mit, und zwar um 4,5 Grad, was einen Wendekreis von 10,8 Metern ergibt.

Unser Testwagen hat einen 265-PS-Vierzylinder-Diesel und 23 PS elektrische Extra-Power, das Drehmoment beläuft sich auf 550 Nm. Nur Dieselnageln hören wir heute nicht, klar, doppelte Verglasung. Aber sie haben insgesamt an der Akustik gearbeitet, bessere Schäume, mehr Dämmung, besseres Türdichtungskonzept.

Motoren: ausschließlich elektrifizierte Antriebe im neuen GLC

Bei den Motoren setzt Mercedes auf Zweiliter-Vierzylinder-Aggregate, bei den Benzinern wie bei den Diesel-Versionen. Drei Verbrenner mit 48 Volt-Bordnetz wird es geben, zusätzlich haben die Schwaben vier Plug-in-Hybride im Programm.

Zoom Lümmel-Lounge: Im GLC-Fond kann man sich langmachen – prima Einstieg, viel Platz für Kopf und Beine, gute Sitzposition.





Den Start macht der GLC 200 mit 204 PS , Einstiegs-Diesel wird der 220 d mit 197 PS. Allradantrieb gibt's bei allen Modellen serienmäßig. Bei den Plug-in-Hybriden gehen drei Varianten an den Start, eine davon mit Dieselmotor. Die Otto-Hybride starten mit dem GLC 300 e, der gibt bis zu 313 PS Systemleistung an alle vier Räder weiter, beim größeren GLC 400 e sind es sogar bis zu 381 PS.

Technische Daten im Überblick GLC 200 4Matic GLC 300 4Matic GLC 300 e 4Matic GLC 400 e 4Matic GLC 220 d 4Matic GLC 300 de 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Max. Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch nach WLTP* Abzweigung Abzweigung Elektrische Reichweite nach WLTP* Abzweigung Vierzylinder-Turbo 1999 cm³ Benzin Allradantrieb 150 kW (204 PS) 320 Nm 7,8 s 221 km/h 8,2 - 7,3 l/100 km – Vierzylinder-Turbo 1999 cm³ Benzin Allradantrieb 190 kW (258 PS) 400 Nm 6,2 s 240 km/h 8,2 - 7,3 l/100 km – Vierzylinder-Turbo + Elektromotor 1999 cm³ Benzin/Plug-in-Hybrid Allradantrieb Systemleistung: 230 kW (313 PS) Systemdrehmoment: 550 Nm 6,7 s 218 km/h 0,8 - 0,6 l/100 km (26,8 - 24,0 kWh/100 km) 104 - 120 km Vierzylinder-Turbo + Elektromotor 1999 cm³ Benzin/Plug-in-Hybrid Allradantrieb Systemleistung: 280 kW (381 PS) Systemdrehmoment: 650 Nm 5,6 s 237 km/h 0,8 - 0,6 l/100 km (26,8 - 24,0 kWh/100 km) 104 - 120 km Vierzylinder-Turbo 1993 cm³ Diesel Allradantrieb 145 kW (197 PS) 440 Nm 8,0 s 219 km/h 5,9 - 5,2 l/100 km – Vierzylinder-Turbo + Elektromotor 1993 cm³ Diesel/Plug-in-Hybrid Allradantrieb Systemleistung: 245 kW (333 PS) Systemdrehmoment: 750 Nm 6,4 s 217 km/h 0,7 - 0,5 l/100 km (27,2 - 24,4 kWh/100 km) 102 - 117 km



Mit einer Systemleistung von 333 PS orientiert sich der Diesel-Hybrid zwischen den elektrifizierten Verbrennern. Den Standardsprint auf 100 km/h erledigt er in 6,4 Sekunden, der GLC 400 e braucht sogar nur 5,7 Sekunden auf Landstraßen-Tempo.



Mit einer deutlich größeren Akku-Kapazität verspricht Mercedes eine rein elektrische Reichweite von bis zu 120 Kilometern nach WLTP – eine Revolution, verspricht Mercedes für seinen Vorgänger noch eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern.

Marktstart und Preis: Neuer GLC dürfte etwas teurer werden



Bleibt die Frage, nach den Preisen. Die wird Mercedes erst zum Verkaufsstart Ende Juni 2022 verraten. Was aber jetzt schon feststeht: Der neue GLC wird etwas teurer. Aktuell startet ein GLC 200 bei 48.141 Euro, als Hybrid sind mindestens 56.109 fällig. AUTO BILD geht von etwa 4000 bis 5000 Euro mehr aus.

Warum? Na klar, er ist größer geworden. Zum anderen ist der neue GLC aber auch feiner ausgestattet, zum Beispiel öffnet und schließt die Heckklappe jetzt immer elektrisch, induktives Laden und Sitzheizung sind Serie. Und ein Tipp für die Aufpreisliste: Die Hinterachslenkung mit bis zu 4,5 Grad Einschlag ist auch so 'ne Revolution.