SUV

Zuerst war der Aufschrei groß, als die ersten-Coupés über unsere Straßen rollten. Doch aus anfänglichem Spott wurde schnell Sympathie – und mittlerweile sind SUV-Coupés ein lukratives Segment für die Hersteller. BMW hat's mit dem X6 vorgemacht, und auch Mercedes hat Vertreter dieser Gattung im Programm. Den Einstieg markiert in Stuttgart das GLC Coupé , das jetzt in die zweite Runde geht. Zeit also, einmal im Prototyp mitzufahren.