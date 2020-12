P restige interessiert Sie nicht? Ihnen sind echte Qualitäten wichtiger als der große Auftritt? Dann sind Sie hier richtig. Während die Mehrheit der Gebrauchtkäufer auf genau die Modelle schielt, die auch neu am besten gehen, lassen sich bei diesen Außenseitern Schnäppchen machen. Und dann gibt es noch Autos wie den Mercedes SLK , der zwar gesucht ist – aber ebenso solide und daher ruhig etwas älter gekauft werden kann. Solche Modelle haben den schlimmsten Wertverlust längst hinter sich. Und der ist bei Gebrauchtwagen einer der größten Kostenfaktoren. Der dritte Tipp ist das Bekenntnis zu Größe und Leistung. Denn je kleiner und schwächer der Kandidat, desto höher sein Restwert. Gut für Verkäufer, schlecht für Käufer. Die finden in den höheren Klassen oft neuere und gepflegtere Modelle zum gleichen Kurs. Bei fast gleichem Unterhalt. Mehr Sicherheit und Qualität inklusive.

Kleinwagen: Honda Jazz

Honda -Tradition gibt er den unauffälligen Dauerläufer, den so schnell nichts aufhält. Der zwischen 2008 und 2014 gebaute Kleinwagen fällt, wenn überhaupt, nur in Einzelfällen mit gammelnden Bremsleitungen oder defekten Automatikgetrieben auf. Laternenparker entwickeln am Unterboden nach all den Jahren einen leichten Hang zum Kantenrost – nicht dramatisch. Das gilt auch für die Preise. Ordentliche Autos starten schon unter 4000 Euro. Oft aus erster Hand und mit durchgestempeltem Scheckheft. So einer findet noch lange den richtigen Ton. Darauf müssen Sie achten: Was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt. In diesem Sinne ist dem einfach gehaltenen Honda Jazz nicht viel vorzuwerfen. Die Mängel gehen eher auf einen Reparaturstau zurück, verursacht durch die in dieser Fahrzeugklasse mitunter wartungsscheue Klientel. Der Jazz selbst verspielt sich eigentlich nie. Nur ein Geräusch kann die harmonischen Töne im kleinen Honda stören: das Quietschen der Bremsen. Ein mehr nerviges als sicherheitsrelevantes Problem. Ansonsten verschont der Honda Jazz seine Besitzer mit aufreibenden Hiobsbotschaften. In bester-Tradition gibt er den unauffälligen Dauerläufer, den so schnell nichts aufhält. Der zwischen 2008 und 2014 gebaute Kleinwagen fällt, wenn überhaupt, nur in Einzelfällen mit gammelnden Bremsleitungen oder defekten Automatikgetrieben auf. Laternenparker entwickeln am Unterboden nach all den Jahren einen leichten Hang zum Kantenrost – nicht dramatisch. Das gilt auch für die Preise. Ordentliche Autos starten schon unter 4000 Euro. Oft aus erster Hand und mit durchgestempeltem Scheckheft. So einer findet noch lange den richtigen Ton.Was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt. In diesem Sinne ist dem einfach gehaltenennicht viel vorzuwerfen. Die Mängel gehen eher auf einen Reparaturstau zurück, verursacht durch die in dieser Fahrzeugklasse mitunter wartungsscheue Klientel. Derselbst verspielt sich eigentlich nie.

Honda Jazz Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/1 Hubraum 1198 cm³ Leistung 66 kW (90 PS) bei 6000/min Drehmoment 114 Nm bei 4900/min Höchstgeschw. 177 km/h 0–100 km/h 12,6 s Tank/Kraftstoff 42 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 3900/1695/1525 mm Kofferraumvolumen 408-1362 l Leergewicht/Zuladung 1119/461 kg Kosten Unterhalt Testverbrauch 5,6 l S/100 km CO2 131 g/km Inspektion 200-400 Euro Haftpflicht (16)* 514 Euro Teilkasko (18)* 105 Euro Vollkasko (16)* 478 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 30 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 942 Euro Anlasser 1086 Euro Wasserpumpe 332 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 424 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 723 Euro Bremsscheiben/-klötze vorn 396 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Gebrauchtwagen mit Garantie 6.888 € Honda Jazz 1.2 i-VTEC Edition, Benzin 58.530 km 58.530 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 06/2013 06/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 123 g/km* 6.940 € Honda Jazz 1.2 S i, Benzin 30.870 km 30.870 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 05/2013 05/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 126 g/km* 6.980 € Honda Jazz 1.4 i Comfort Advantage, Benzin 110.430 km 110.430 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 09/2013 09/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.5 l/100km (komb.) CO2 130 g/km* 6.990 € Honda Jazz 1.2 Trend, Benzin 70.139 km 70.139 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 08/2013 08/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.4 l/100km (komb.) CO2 128 g/km* 7.412 € Honda Jazz 1.2 i S Cool, Benzin 39.970 km 39.970 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 11/2013 11/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 126 g/km* 7.699 € Honda Jazz 1.2 COOL, Benzin 31.227 km 31.227 km 66 kW (90 PS) 66 kW (90 PS) 06/2014 06/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 123 g/km* 8.290 € Honda Jazz 1.4, Benzin 81.500 km 81.500 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 06/2013 06/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.5 l/100km (komb.) CO2 130 g/km* Honda Jazz 1.2 i-VTEC Edition, Benzin + 44809 Bochum, BOB Automobile Nord GmbH Honda Jazz 1.2 S i, Benzin + 50389 Wesseling , Autohaus Bauer GmbH Honda Jazz 1.4 i Comfort Advantage, Benzin + 30880 Laatzen, Autohaus Moritz GmbH Honda Jazz 1.2 Trend, Benzin + 33154 Salzkotten, Autohaus Stefan Fricke e.K. Honda Jazz 1.2 i S Cool, Benzin + 21029 Hamburg, Krüll Hamburg-Bergedorf Honda Jazz 1.2 COOL, Benzin + 59174 Kamen, TCB Automobile GmbH Honda Jazz 1.4, Benzin + 75177 Pforzheim, Autozentrum Walter GmbH & Co. KG In Kooperation mit

Kompaktklasse: Toyota Auris

Auris geriet so langweilig und unscheinbar, dass man dagegenlaufen könnte, weil man ihn nicht gesehen hat. Er ist der klassische Typ für den zweiten oder dritten Blick, denn unterm Blech blieb Darauf müssen Sie achten: Der zwischen 2007 und 2012 gebaute Auris ist einer der Musterschüler beim Wahrscheinlich ist die scheinbar frei schwebende Mittelkonsole noch das spannendste Detail des Toyota Auris . Der Nachfolger des Corolla wollte 2007 mit der alten Muffigkeit aufräumen und mit neuem Namen konsequent durchstarten. Vergebens. Dergeriet so langweilig und unscheinbar, dass man dagegenlaufen könnte, weil man ihn nicht gesehen hat. Er ist der klassische Typ für den zweiten oder dritten Blick, denn unterm Blech blieb Toyota sich treu. Die Langzeitqualität ist hervorragend. Achsaufhängungen, Elektrik, Getriebe und Motoren (abgesehen vom Diesel D-Cat) gelten als nahezu unzerstörbar. Bemängelt wird in Einzelfällen die Handbremse. Auch die Lackqualität ist nur so lala. Da haben die Lackierer wohl nicht hingeschaut.Der zwischen 2007 und 2012 gebauteist einer der Musterschüler beim TÜV . Abzüge gibt es nur für den defektanfälligen Diesel (D-Cat). Quietschende Bremsen und falsch eingestellte Scheinwerfer sind dagegen Wartungsdefizite. Es gibt noch perfekte Ersthandautos zum fairen Kurs.

Toyota Auris Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1398 cm³ Leistung 71 kW (97 PS) bei 6000/min Drehmoment 130 Nm bei 4600/min Höchstgeschw. 170 km/h 0–100 km/h 13,0 s Tank/Kraftstoff 55 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4220/1760/1515 mm Kofferraumvolumen 354-777 l Leergewicht/Zuladung 1295/425 k Kosten Unterhalt Testverbrauch 7,3 l S/100 km CO2 172 g/km Inspektion 250-450 Euro Haftpflicht (16)* 573 Euro Teilkasko (18)* 87 Euro Vollkasko (16)* 486 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 94 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 752 Euro Anlasser 561 Euro Wasserpumpe 303 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 246 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 735 Euro Bremsscheiben/-klötze vorn 577 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Gebrauchtwagen mit Garantie 7.490 € Toyota Auris 1.3 3 Dual-VVT-i Cool -, Benzin 67.400 km 67.400 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 05/2013 05/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.4 l/100km (komb.) CO2 125 g/km* 8.485 € Toyota Auris 1.3 START Edition 3 Dual-VVT-i, Benzin 86.477 km 86.477 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 02/2013 02/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.5 l/100km (komb.) CO2 130 g/km* 8.788 € Toyota Auris 1.6 Edition, Benzin 78.500 km 78.500 km 97 kW (132 PS) 97 kW (132 PS) 07/2013 07/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.9 l/100km (komb.) CO2 140 g/km* 8.790 € Toyota Auris 1.3 Cool 3, Benzin 47.000 km 47.000 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 11/2014 11/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.9 l/100km (komb.) CO2 136 g/km* 8.919 € Toyota Auris Touring Sports 1.3 Cool 3, Benzin 49.999 km 49.999 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 04/2014 04/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.6 l/100km (komb.) CO2 133 g/km* 8.990 € Toyota Auris 1.3 3 Dual-VVT-i Cool, Benzin 60.200 km 60.200 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 05/2015 05/2015 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.5 l/100km (komb.) CO2 128 g/km* 9.220 € Toyota Auris 1.3 Cool 3 Dual-VVT-i Berganfahrassistent, Benzin 27.000 km 27.000 km 73 kW (99 PS) 73 kW (99 PS) 03/2013 03/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.5 l/100km (komb.) CO2 130 g/km* Toyota Auris 1.3 3 Dual-VVT-i Cool -, Benzin + 42109 Wuppertal, Autohaus Lackmann GmbH Wuppertal Toyota Auris 1.3 START Edition 3 Dual-VVT-i, Benzin + 49525 Lengerich, Autohaus Siemon Lengerich Toyota Auris 1.6 Edition, Benzin + 44379 Dortmund, Hülpert Planetenfeldstrasse, Hülpert VZ GmbH Toyota Auris 1.3 Cool 3, Benzin + 61267 Neu-Anspach, MTS Automobile GmbH - Neu-Anspach Toyota Auris Touring Sports 1.3 Cool 3, Benzin + 44263 Dortmund, Motor Center Heinen GmbH Toyota Auris 1.3 3 Dual-VVT-i Cool, Benzin + 42109 Wuppertal, Autohaus Lackmann GmbH Wuppertal Toyota Auris 1.3 Cool 3 Dual-VVT-i Berganfahrassistent, Benzin + 98617 Meiningen, Meiningen In Kooperation mit

Mittelklasse: Mazda6

626 -Generationen in den 1980er- und 1990er-Jahren zielte der erste 6er immer noch nicht vorbildlich. Planen Sie also eine Konservierung mit ein. Darauf müssen Sie achten: Mit dem 6er kann Italienische Eleganz, sportliches Fahrwerk und eine direkte Lenkung. Nach all den so haltbaren wie langweiligen-Generationen in den 1980er- und 1990er-Jahren zielte der erste Mazda6 direkt ins Lustzentrum – und wurde ein Erfolg. Leider lebte er seine italienische Seite nach ein paar Jahren auch beim Rosten aus und zeigte schnell hässliche braune Flecken. Der zwischen 2008 und 2012 angebotene Nachfolger sollte die legendäre Haltbarkeit zurückbringen. Das klappt auch ganz gut. Abgesehen von den etwas anfälligen Dieseln und unterdimensionierten Achsgelenken stört eigentlich nur Kleinkram. Vorausgesetzt, die Besitzer verfügen über eine trockene Garage. Denn beim Rostschutz ist der braveimmer noch nicht vorbildlich. Planen Sie also eine Konservierung mit ein.Mit demkann Mazda erstmals in der Mittelklasse emotional punkten. Ein bisschen Zuneigung der Besitzer ist allerdings auch ratsam. Immerhin hält der grundsätzlich solide Kombi ein paar Zickigkeiten bereit. Vor allem der Rost ist bei dieser Baureihe noch nicht ausgestanden. Also, genau hinschauen.

Mazda6 Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1798 cm³ Leistung 88 kW (120 PS) bei 5500/min Drehmoment 165 Nm bei 4300/min Höchstgeschw. 194 km/h 0–100 km/h 11,7 s Tank/Kraftstoff 64 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4785/1795/1490 mm Kofferraumvolumen 519-1751 l Leergewicht/Zuladung 1420/545 kg Kosten Unterhalt Testverbrauch 7,8 l S/100 km CO2 183 g/km Inspektion 250-500 Euro Haftpflicht (16)* 615 Euro Teilkasko (18)* 80 Euro Vollkasko (16)* 326 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 121 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 711 Euro Anlasser 554 Euro Wasserpumpe 242 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 425 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 658 Euro Bremsscheiben/-klötze vorn 442 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Gebrauchtwagen mit Garantie 12.435 € Mazda 6 2.2 Sports-Line Combi, Diesel 135.048 km 135.048 km 129 kW (175 PS) 129 kW (175 PS) 03/2014 03/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.6 l/100km (komb.) CO2 122 g/km* 12.990 € Mazda 6 2.2 Sports-Line, Diesel 109.400 km 109.400 km 129 kW (175 PS) 129 kW (175 PS) 03/2014 03/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.6 l/100km (komb.) CO2 122 g/km* 13.250 € Mazda 6 2.2 175 AUTOMATIK SPORTS-LINE, Diesel 112.199 km 112.199 km 129 kW (175 PS) 129 kW (175 PS) 05/2014 05/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.6 l/100km (komb.) CO2 122 g/km* 13.300 € Mazda 6 2.2 175 Sports-Line | |, Diesel 88.000 km 88.000 km 129 kW (175 PS) 129 kW (175 PS) 03/2014 03/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.6 l/100km (komb.) CO2 122 g/km* 13.440 € Mazda 6 Center-Line 165 Schalter vorne u hinten, Benzin 85.216 km 85.216 km 121 kW (165 PS) 121 kW (165 PS) 02/2014 02/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6 l/100km (komb.) CO2 142 g/km* 13.790 € Mazda 6 2.0 Center-Line 8-Fach-Bereift, Benzin 66.600 km 66.600 km 121 kW (165 PS) 121 kW (165 PS) 05/2014 05/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6 l/100km (komb.) CO2 142 g/km* 13.880 € Mazda 6 2.2 Automatik Exclusive-Line, Diesel 114.326 km 114.326 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 09/2016 09/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* Mazda 6 2.2 Sports-Line Combi, Diesel + 25337 Elmshorn, Kamux Elmshorn Mazda 6 2.2 Sports-Line, Diesel + 48165 Münster, Autohaus Hartmann GmbH Münster Mazda 6 2.2 175 AUTOMATIK SPORTS-LINE, Diesel + 39126 Magdeburg, Autohaus Wilke GmbH Mazda 6 2.2 175 Sports-Line | |, Diesel + 84503 Altötting, AVP Autoland Altötting Skoda Mazda 6 Center-Line 165 Schalter vorne u hinten, Benzin + 47805 Krefeld, Auto-Park Rath NL der I.C. Autohandel Rheinland GmbH Mazda 6 2.0 Center-Line 8-Fach-Bereift, Benzin + 53119 Bonn, Autohaus Dresen GmbH Bonn-Nordstadt Mazda 6 2.2 Automatik Exclusive-Line, Diesel + 21465 Wentorf bei Hamburg, Kamux Wentorf In Kooperation mit

Oberklasse: Volvo V70

Darauf müssen Sie achten: Ärger droht traditionell beim Ölverlust und bei den unterdimensionierten Achsaufhängungen. Servolenkungen können ebenso wie die Zündschlösser (Schacht) schlappmachen. Vorbildlich dagegen die Noten für Auspuff, Rostvorsorge, Bremsen. Frühe V70 III starten bei rund 6000 Euro. Steile Heckscheibe, dahinter viel Platz. Der Volvo V70 ist ein echter Volvo -Kombi im besten Sinne. Auch weil die Qualität stimmt. Daran ändern selbst die vielen Zutaten der einstigen Konzernmutter Ford nichts. Eher schon die fordernden Besitzer, die ihre Schweden gar nicht mehr verlassen wollen und sie so zu den absoluten Vielfahrerautos am Gebrauchtwagenmarkt machen. Laufleistungen von über 400.000 Kilometern sind keine Seltenheit. Dann nagelt natürlich meistens einer der Diesel unter der Haube. Hier sind die Fünfzylinder mit 136 bis 185 PS erste Wahl, die stärkeren können wie auch die schwachen "Drive"-Modelle einen Kollaps erleiden. Besser in die Zeit passen die Benziner. Mit ihnen hat der Schwedenklassiker noch eine große Zukunft.Ärger droht traditionell beim Ölverlust und bei den unterdimensionierten Achsaufhängungen. Servolenkungen können ebenso wie die Zündschlösser (Schacht) schlappmachen. Vorbildlich dagegen die Noten für Auspuff, Rostvorsorge, Bremsen. FrüheIII starten bei rund 6000 Euro.

Volvo V70 Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1999 cm³ Leistung 107 kW (145 PS) bei 5300/min Drehmoment 190 Nm bei 2200/min Höchstgeschw. 200 km/h 0–100 km/h 11,3 s Tank/Kraftstoff 70 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4710/1804/1488 mm Kofferraumvolumen 485-1641 l Leergewicht/Zuladung 1609/471 kg Kosten Unterhalt Testverbrauch 9,2 l S/100 km CO2 216 g/km Inspektion 300-600 Euro Haftpflicht (16)* 583 Euro Teilkasko (18)* 130 Euro Vollkasko (16)* 586 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 135 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 662 Euro Anlasser 414 Euro Wasserpumpe 211 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 459 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 710 Euro Bremsscheiben/-klötze vorn 293 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Gebrauchtwagen mit Garantie 14.490 € Volvo V70 D4 Momentum, Diesel 126.900 km 126.900 km 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) 11/2013 11/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.9 l/100km (komb.) CO2 130 g/km* 14.950 € Volvo V70 D4 Momentum, Diesel 125.193 km 125.193 km 133 kW (181 PS) 133 kW (181 PS) 03/2015 03/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* 15.750 € Volvo V70 D3 Linje Classic, Diesel 102.516 km 102.516 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 01/2016 01/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.1 l/100km (komb.) CO2 109 g/km* 16.590 € Volvo V70 D4 Geartr Summum, Diesel 142.000 km 142.000 km 133 kW (181 PS) 133 kW (181 PS) 01/2014 01/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.3 l/100km (komb.) CO2 114 g/km* 17.889 € Volvo V70 D4 FWD SUMMUM AUTOMATIK N, Diesel 91.320 km 91.320 km 133 kW (181 PS) 133 kW (181 PS) 12/2014 12/2014 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* 21.440 € Volvo V70 D5 AWD Kombi Kinetic, Diesel 139.800 km 139.800 km 158 kW (215 PS) 158 kW (215 PS) 04/2015 04/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.2 l/100km (komb.) CO2 164 g/km* 21.440 € Volvo V70 D5 AWD Kombi Kinetic, Diesel 139.800 km 139.800 km 158 kW (215 PS) 158 kW (215 PS) 04/2015 04/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.2 l/100km (komb.) CO2 164 g/km* Volvo V70 D4 Momentum, Diesel + 49661 Cloppenburg, Autohaus Riemann e.K. Volvo V70 D4 Momentum, Diesel + 22549 Hamburg, Leseberg Automobile GmbH Volvo V70 D3 Linje Classic, Diesel + 40474 Düsseldorf, Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Volvo V70 D4 Geartr Summum, Diesel + 63452 Hanau, Auto Amthauer GmbH Volvo V70 D4 FWD SUMMUM AUTOMATIK N, Diesel + 41812 Erkelenz, Autohaus Bonsels & Weitz GmbH & Co. KG Volvo V70 D5 AWD Kombi Kinetic, Diesel + 82065 Baierbrunn, SVENSCAR München Volvo V70 D5 AWD Kombi Kinetic, Diesel + 93055 Regensburg, SVENSCAR Regensburg In Kooperation mit

SUV: Ford Kuga

Kuga sonst höchstens mal die Radlager schlapp, oder er verliert etwas Öl. Dass sich diese Qualitäten herumgesprochen haben, wird an den Gebrauchtpreisen klar – unter 6000 Euro wartet nur Schrott auf neue Opfer. Darauf müssen Sie achten: Der Kuga verbindet alle Alters- und Nutzungsschichten und damit auch alle Fahr- und Verschleißzustände. Finger weg von Dauer-Zugwagen, offroadgetriebenen und verheizten Vertreterdieseln. Besser ist der einfache Rentner- Kuga mit kleinem Motor und nix auf der Uhr. Heiser und rauchig erwacht der Motor zum Leben. Nanu, den Klang kennen wir doch irgendwoher? Richtig geraten, die Topmotorisierung von Fords erstem Kompakt-SUV steuerte Volvo bei. Der 2.5-Liter-Fünfzylinder passt, abgesehen vom Verbrauch, mit seiner bärigen Art ausgezeichnet zum Ford Kuga . Auch weil dessen dynamisches Fahrwerk problemlos mit der Kraft fertig wird. Häufiger anzutreffen, aber deutlich problembehafteter sind die Diesel. Hier streiken oft die Luftmassenmesser , die Partikelfilter verstopfen. Motorunabhängig machen bei dem zwischen 2008 und 2013 gebautensonst höchstens mal die Radlager schlapp, oder er verliert etwas Öl. Dass sich diese Qualitäten herumgesprochen haben, wird an den Gebrauchtpreisen klar – unter 6000 Euro wartet nur Schrott auf neue Opfer.Derverbindet alle Alters- und Nutzungsschichten und damit auch alle Fahr- und Verschleißzustände. Finger weg von Dauer-Zugwagen, offroadgetriebenen und verheizten Vertreterdieseln. Besser ist der einfache Rentner-mit kleinem Motor und nix auf der Uhr.

Ford Kuga Technische Daten Motor Fünfzylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2521 cm³ Leistung 147 kW (200 PS) bei 6000/min Drehmoment 320 Nm bei 1600/min Höchstgeschw. 205 km/h 0–100 km/h 8,8 s Tank/Kraftstoff 66 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 4443/1842/1710 mm Kofferraumvolumen 410-1405 l Leergewicht/Zuladung 1608/522 kg Kosten Unterhalt Testverbrauch 10,6 l S/100 km CO2 249 g/km Inspektion 250-500 Euro Haftpflicht (16)* 583 Euro Teilkasko (18)* 235 Euro Vollkasko (16)* 784 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 282 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 1072 Euro Anlasser 438 Euro Wasserpumpe 586 Euro Zahnriemen 446 Euro Nachschalldämpfer 570 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 858 Euro Bremsscheiben/-klötze vorn 531 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer Gebrauchtwagen mit Garantie 10.490 € Ford Kuga Trend, Benzin 118.500 km 118.500 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 12/2014 12/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.8 l/100km (komb.) CO2 161 g/km* 10.890 € Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Trend #, Benzin 86.900 km 86.900 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 12/2015 12/2015 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.2 l/100km (komb.) CO2 143 g/km* 10.990 € Ford Kuga 1.6 Trend EcoBoost 150PS, Benzin 60.413 km 60.413 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 06/2014 06/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.8 l/100km (komb.) CO2 161 g/km* 10.990 € Ford Kuga 1.5 Titanium, Benzin 131.482 km 131.482 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 07/2016 07/2016 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.2 l/100km (komb.) CO2 147 g/km* 11.440 € Ford Kuga 1.6 EcoBoost 2x4 Titanium (PPS ), Benzin 107.420 km 107.420 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 09/2013 09/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.6 l/100km (komb.) CO2 154 g/km* 11.790 € Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4, Diesel 126.200 km 126.200 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 04/2015 04/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.7 l/100km (komb.) CO2 122 g/km* 11.825 € Ford Kuga 1.6 EcoBoost 2x4 Winter-P, Benzin 74.000 km 74.000 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 01/2014 01/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.6 l/100km (komb.) CO2 154 g/km* Ford Kuga Trend, Benzin + 06526 Sangerhausen, RM Automobile Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Trend #, Benzin + 95032 Hof, MGS Motor Gruppe Sticht GmbH & Co. KG Ford Kuga 1.6 Trend EcoBoost 150PS, Benzin + 08064 Zwickau, BHS Handels-und Betriebs GmbH Ford Kuga 1.5 Titanium, Benzin + 06122 Halle, PS Union GmbH Autohaus Halle-West Ford Kuga 1.6 EcoBoost 2x4 Titanium (PPS ), Benzin + 14727 Premnitz / Nahe A2, Ford Autohaus H&H GmbH Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4, Diesel + 52078 Aachen, Moll Automobile GmbH & Co. KG Ford Kuga 1.6 EcoBoost 2x4 Winter-P, Benzin + 52078 Aachen, Moll Automobile GmbH & Co. KG In Kooperation mit

Sportwagen: Mercedes SLK

Benz im Budget ist, kann sich hier ruhig ein paar Jahrgänge weiter zurück wagen. Wie schon der Ur-SLK ist sein zwischen 2004 und 2011 gebauter Nachfolger echt robust. Egal ob beim Rostschutz, beim Fahrwerk, bei der Abgasanlage oder der Elektronik – überall gibt es Bestnoten für den in Bremen montierten Roadster. Selbst das Blechdach, bei anderen Herstellern ein klassischer Problemherd, hält durch. Kompromissbereitschaft ist lediglich bei der Materialanmutung und den gammelfreudigen Bremsleitungen gefragt. Darauf müssen Sie achten: 22 Sekunden reichen dem SLK , um seinem Besitzer ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Doch auch wenn das Dach zubleibt, gibt's nicht viel zu meckern. Käufer sollten nach originalen und unverbastelten Modellen Ausschau halten. Frühe SLK starten bei 7000 Euro und verlieren nicht mehr viel. Ein offener Mercedes als Geheimtipp? Nein, wir haben nicht den Verstand verloren. Das Geheimnis des natürlich superbeliebten Mercedes SLK ist seine hohe Langzeitqualität. Wer merkt, dass im Bereich der bis Achtjährigen einfach keinim Budget ist, kann sich hier ruhig ein paar Jahrgänge weiter zurück wagen. Wie schon derist sein zwischen 2004 und 2011 gebauter Nachfolger echt robust. Egal ob beim Rostschutz, beim Fahrwerk, bei der Abgasanlage oder der Elektronik – überall gibt es Bestnoten für den in Bremen montierten Roadster. Selbst das Blechdach, bei anderen Herstellern ein klassischer Problemherd, hält durch. Kompromissbereitschaft ist lediglich bei der Materialanmutung und den gammelfreudigen Bremsleitungen gefragt.22 Sekunden reichen dem, um seinem Besitzer ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Doch auch wenn das Dach zubleibt, gibt's nicht viel zu meckern. Käufer sollten nach originalen und unverbastelten Modellen Ausschau halten. Frühestarten bei 7000 Euro und verlieren nicht mehr viel.