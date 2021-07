ieist groß! So groß, dass Mercedes inzwischenanbietet. Doch bis heute gibt es immer noch einzelne Modelle, bei denen sich ein AMG-Derivat nicht lohnt, einfach weil der Markt viel zu klein wäre. Zu diesen Baureihen gehört neben derauch der. Zwar wird inzwischen der vollelektrische EQV angeboten, doch einen– zumindest nicht von offizieller Seite. Doch das hältnicht davon ab, die Sache selbst in die Hand zu nehmen!

Alles begann ganz harmlos: Die Jungs von GAD Motors benötigten für eine Reise ein Auto mit Platz für sieben Personen plus Gepäck. Sie mieteten eine Mercedes V-Klasse und während sie vom Platzangebot und dem Komfort überzeugt waren, fehlte es den leistungsverwöhnten Tunern schlicht an Power. Diewar geboren. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es sich bei GAD Motors um einen Mercedes-Spezialisten handelt, der in der Szene für seine spektakulären Umbauten, die nicht selten in Bereiche von 1000 PS und mehr vorstoßen, bekannt ist. Halbe Sachen gibt es bei GAD nicht.