Mercedes EQV (2019): Reichweite, Preis, Innenraum, Kofferraum

Der EQV ist in zwei Größen erhältlich und unterscheidet sich am Heck nicht von der normalen V-Klasse.

Der Strom dafür wird in einer Lithium-Ionen-Batterie gespeichert, die einen nutzbaren Energiegehalt von 90 kWh bietet. An einer Schnellladesäule kann der Stromspeicher in weniger als einer Stunde wieder auf 80 Prozent der Kapazität gebracht werden. An einer herkömmlichen Haushaltssteckdose können es aber auch schnell mal bis zu zehn Stunden werden. Wenn man auf längere Reisen geht, sollte man also Stopps an Schnellladestationen einplanen. Den durchschnittlichen Stromverbrauch gibt Mercedes mit 27 kWh auf 100 Kilometern an. Der 204 PS (150 kW) starke Elektromotor sitzt an der Vorderachse und beschleunigt den EQV auf 160 km/h. Das Drehmoment von 362 Newtonmetern soll für eine flotte Beschleunigung sorgen. Der EQV ist entweder 5,14 oder 5,37 Meter lang und kann je nach Einsatzzweck als Sechs-, Sieben- oder sogar Achtsitzer konfiguriert werden. Da die Batterien im Unterboden untergebracht sind, soll das Platzangebot im Innenraum unverändert geblieben sein. Der Kofferraum fasst bis zu 1030 Liter.