Sie müssen auf der Kirmes gewesen sein, an Losbude und Schießstand richtig abgeräumt haben. Oder sie haben das Internet leer gekauft. Jedenfalls sieht das Hotelzimmer aus wie im Pokémon-Spiel: Plüschfiguren, Bettwäsche, Tassen, kleine Kuchen am Stiel, auf der Spielekonsole läuft, na, klar, Pokémon. In dieser Kulisse will also ein etablierter Autohersteller über ein neues Fahrzeug, den Mini Aceman , reden. So was kann nur Mini