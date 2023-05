Die Neuauflage des Mini steht in den Startlöchern, wurde jüngst bei Dreharbeiten für einen Werbespot unfreiwillig zum Shooting-Star. Der noch aktuelle Elektro-Flitzer Cooper SE ist also fast schon ein alter Hut – wird aber ohne selbigen jetzt noch einmal zum Sommerstar. Dach auf für das neue Mini Cooper SE Cabrio!

Einen Prototyp durften wir bereits 2022 fahren – und wir waren begeistert. "So geht Cabrio", konstatierte AUTO BILD. Und forderte: "Bitte bauen!" Mit Erfolg: anfängliche hausinterne Widerstände wurden gebrochen, das Elektro-Cabrio durfte in Serie gehe. Die schlechte Nachricht zuerst: Nur als auf 999 Einheiten limitiertes Sondermodell. Und die rund 400 für Deutschland vorgesehenen Cabrios sind auch schon vergriffen.

Als Cabrio ist der Mini Cooper SE schwerer, aber nicht weniger agil



Wieselflink und dank tiefem Schwerpunkt satt auf der Straße liegend, schlängelt sich das Cabriolet durch kurvige Landstraßen, zieht kräftig aus der Kurve und surrt dabei E-Auto-typisch vor sich hin. Allerdings so dezent, dass es nie störend wirkt. Im Gegenteil: Weil kein Verbrenner im Bug vor sich hin knurrt, gewinnt das Oben-ohne-Fahren noch mal an Genuss. Beim langsamen Cruisen hört man die Vögel zwitschern, bei flotter Fahrt den Wind rauschen.

150 km/h Spitze reichen locker aus



Apropos flott: Maximal schafft das Mini Cabrio 150 km/h. Ausreichend für das, wofür es gemacht ist: Im Sommer an den See, zum Strand oder in die Eisdiele zu brausen. Gegen die große Urlaubsreise in den Süden spricht – neben dem überschaubaren Kofferraum (der aber immerhin das Wochenendgepäck schluckt) – die ebensolche Reichweite. Mini verspricht 201 Kilometer Cabrio-Vergnügen, in der Praxis dürfen es ein paar weniger werden. Reicht aber locker von München bis zum Chiemsee oder von Hamburg zum Timmendorfer Strand.