Rummelplatz ist ja gerade nicht. Zumindest für Fans der Wilden Maus (fiese Kurven, bergauf, bergab, ich schreie immer) hätten wir eine Alternative gefunden: den neuen Mini Cooper SE. Klingt gewohnt, ist ganz neu. Wir dröseln mal auf. Sir Alec Issigonis erfand ihn als den ersten modernen Kleinwagen mit Quermotor und Frontantrieb. 1956 ging es los, 2001 wurde Mini zur Marke im BMW-Kosmos befördert. Den Namenszusatz Cooper S kennen wir auch schon eine Weile. Und das E steht für Elektromobilität. Die macht uns richtig Spaß, hat ziemlich viele Vorteile. Aber auch Nachteile. Parken mit PayByPhone Paradebeispiel für Raumausnutzung. Auf exakt 3060 Millimeter Außenlänge bot er Platz für vier und Gepäck, heute ist schon ein zweisitziger auf 3845 Millimeter angewachsen. Was ihn immer noch mini macht, selbst so mancher Kompakter streckt sich mittlerweile auf viereinhalb Meter. Allzu viel Hoffnungen auf viel Platz sollte man sich im Mini trotzdem nicht machen, zumindest hinter den echt bequemen Vordersitzen. Crash-Vorschriften machen nämlich Türen dick und Knautschzonen lang, da bleibt nicht mehr so viel Platz für Passagiere und Gepäck dazwischen. Während selbst große Fahrer (und Beifahrer) vorne fast schon lümmeln können, vergessen Sie lieber den Fond. Zumindest wenn sie denjenigen mögen, der dort Platz nehmen will.

Der E-Antrieb aus dem i3 macht dem Mini richtig Dampf

Mini Cooper SE (2019): Test - Elektroauto Erste Fahrt im Elektro-Mini Zur Videoseite winzigen Kofferraums, der gerade einmal 211 Liter fasst (also irgendwie nicht mehr als zwei Sprudelkisten), sollte man die Rückbank lieber als erweiterte Gepäckablagefläche nutzen. Immerhin haben die Mini-Jungs das Ladekabel sauber unterm Ladeboden versteckt. Was auch ohne E beim Mini bleibt: Erstmals feine Materialien (die Vorgänger waren arg, nun ja, pragmatisch eingerichtet), gute Verarbeitung, Top-Bedienung. Und beim E nun ein Display vor dem Lenkrad, da braucht der größere Countryman das aktuelle Antriebsstrang des BMW i3 S geerbt, macht 184 PS und, viel wichtiger, 270 Nm Drehmoment ab der ersten Umdrehung der E-Maschine. Und im Sportmodus fühlt sich das viel gewaltiger an als die versprochenen 7,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100.

Die versprochene Reichweite schafft der Cooper SE nicht

Nix für die große Fahrt: In unserem Test schaffte der Mini nur 200 Kilometer – mit sehr sanftem Gasfuß.

Tempo 150, dann ist mit Rücksicht auf die Akkus Schluss. Denn hier kommt einer der Nachteile. Wie im wahren Leben sind die Kleinen nie so richtig glücklich, wenn sie die Klamotten der älteren Geschwister auftragen müssen. Was bei BMW bedeutet, dass der Mini mit knapp 29 Kilowattstunden Akku-Kapazität auskommen muss. Und weil es noch so fremd ist, mal übersetzt: Mini verspricht eine Reichweite nach dem alten NEFZ-Standard irgendwo zwischen 242 und 270 Kilometern. Glaubt selbst der Cooper SE nicht, mehr als 200 Kilometer zeigt er nicht an. Auch im Test sind wir mit gaaaaanz sensiblem Gasfuß höchstens 200 Kilometer weit gekommen. Immerhin lädt der Mini fix, am Schnelllader ist er nach 35 Minuten wieder voll. Apropos voll, das Portemonnaie sollte gut gefüllt sein. Mindestens 32.500 Euro sind nicht mini. Aber Mini. Voll, äh, Gas, und der Mini nagelt dich in den Sitz, ohne Unterbrechung geht es munter weiter. Bis auf, dann ist mit Rücksicht auf die Akkus Schluss. Denn hier kommt einer der Nachteile. Wie im wahren Leben sind die Kleinen nie so richtig glücklich, wenn sie die Klamotten der älteren Geschwister auftragen müssen. Was beibedeutet, dass der Mini mit knappauskommen muss. Und weil es noch so fremd ist, mal übersetzt: Mini verspricht eine Reichweite nach dem alten NEFZ-Standard irgendwo zwischen. Glaubt selbst der Cooper SE nicht, mehr als 200 Kilometer zeigt er nicht an. Auch im Test sind wir mit gaaaaanz sensiblem Gasfußgekommen. Immerhin lädt der Mini fix, am Schnelllader ist er nach 35 Minuten wieder voll. Apropos voll, das Portemonnaie sollte gut gefüllt sein. Mindestenssind nicht mini. Aber Mini.

Das Fazit: Es fällt schwer, den Mini Cooper SE nicht zu mögen. Zumindest wenn Platz, Reichweite, Preis egal sind. Dann bekommt man ein ziemlich cooles, ziemlich sportliches E-Auto. AUTO BILD-Testnote: 3+

Technische Daten Mini Cooper SE • Preis ab 32.500 Euro. Mini Cooper SE im Test zur Galerie

Motor : Elektromotor • Batteriekapazität (Lithium-Ionen): 28,9 kWh (netto) • Leistung: 135 kW (184 PS) • max. Drehmoment: 270 Nm • Antrieb: Vorderrad, Eingangautomatik • Länge/Breite/Höhe: 3845/1727/1432 mm • Leergewicht: 1410 kg • Kofferraum: 211-731 l • 0–100 km/h: 7,3 s • Vmax: 150 km/h • Test-Verbrauch: 14,1 kWh • Reichweite: 200 km (Test) •ab 32.500 Euro.