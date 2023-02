Man nennt es auch Berufskrankheit. Als Redakteurin bei AUTO BILD REISEMOBIL bin ich überwiegend in größeren Nutzfahrzeugen unterwegs. Egal ob auf Dienstreise, zum Einkaufen oder zum Campen. Auch privat fahre ich am liebsten ein Auto, in dem ich mal eben schlafen oder mit dem ich zumindest über den Acker jagen kann. Deswegen bin ich in Sachen Alltags-Pkw auch sehr, sehr kritisch.