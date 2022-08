Sie sind so ähnlich und doch so unterschiedlich. Mini Countryman und Suzuki S-Cross besetzen die Klasse der kleinen SUV , fühlen sich mit 4,30 Meter Länge in der Stadt zu Hause. Und bieten gegen Aufpreis Allrad, was in dieser Größenliga nicht selbstverständlich ist.

Das war's dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Der Countryman lässt ganz den britischen Landlord raushängen – mit einer gesunden Portion Eitelkeit in Form von Union-Jack-Rückleuchten, Zierstreifen und schwarzen Akzenten überall. Den weniger extravaganten S-Cross haben die Japaner gerade so umfangreich renoviert, dass sie gleich von einer ganz neuen Generation sprechen. Den Namenszusatz SX4 haben sie offiziell gestrichen, seltsamerweise steht er am Heck aber noch dran. Wir betrachten das Ganze eher als umfangreiches Facelift.

Zoom Unterschiedliche Optik: Während der S-Cross auf Showeffekte verzichtet, schmückt sich der Mini mit allerlei Zierat.





Der Mini zeigt mehr Eitelkeit



Im Innenraum hat Suzuki dem S-Cross im Grunde nur eine wesentliche Neuerung mitgegeben: ein neues Infotainment mit größerem und deutlich höher aufgelöstem Neun-Zoll-Touchscreen. Was, um ehrlich zu sein, auch bitter nötig war. Das System sitzt ein ganzes Stück höher in der Mittelkonsole als bisher, lenkt so weniger ab. Und lässt sich auch sonst recht flüssig bedienen. Bei der Sprachsteuerung braucht es massig Geduld, wenn's denn überhaupt noch was wird. Ansonsten bleibt alles typisch Suzuki hier drinnen. Genug Knöpfe und die klar ablesbaren Instrumente mögen wir, die vielen günstigen Details (zum Beispiel nur Fahrerfenster mit Auto-Funktion, Filz am Boden, viel Hartplastik) eher nicht. Das wird einem Testwagenpreis von immerhin 36.000 Euro kaum gerecht.

Zoom Schicker Arbeitsplatz: Im Mini fühlt sich alles wertig an. Die Bedienung ist mitunter ein wenig zu verspielt.





Im Countryman ist es innen hochwertiger



Der Mini kann Anmutung und Infotainment deutlich besser. Man scheint Wert darauf gelegt zu haben, dass alles satt klingt, sich wertig anfühlt – was durchaus geklappt hat. Die Bedienung ist nach wie vor originell, teilweise etwas zu verspielt. Das runde Zentralinstrument besitzt eine Art Discokugel-Modus, in dem seine Beleuchtung ständig die Farbe wechselt, was unheimlich ablenkt. Der Controller fürs Navi muss linksherum gedreht werden, um runterzuscrollen, was bei Technikspender BMW genau andersherum ist. Na gut, Kleinigkeiten.

Fahrzeugdaten Modell Mini Countryman Cooper ALL4 AT Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Allgrip Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Dreizylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1499 cm³ 100 (136)/4500 220/1500 202 km/h Achtstufenautomatik Allradradantrieb Scheiben/Scheiben 225/50 R 18 W Pirelli Cinturato P7 7,5 x 18" 163 g/km 7,1 l 51 l Super Serie 69 dB(A) 1500/750 kg 75 kg 450–1390 l 4297/1822–1990**/1557 mm 39.200 Euro 41.500 Euro Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1373 cm³ 95 (129)/5500 235/2000 195 km/h Sechsstufenautomatik Allradradantrieb Scheiben/Scheiben 215/55 R 17 V Continental Eco Contact 6 6,5 x 17" 139 g/km 6,1 l 47 l Super Serie 67 dB(A) 1500/600 kg 75 kg 430–1230 l 4300/1785/1580 mm 34.540 Euro 36.040 Euro



Die Sprachsteuerung funktioniert dafür vorbildlich, erkennt selbst Sonderziele meist auf Anhieb. Und namensuntypisch bietet der Mini viel Platz: Großzügig geht es vorne zu, hinten gibt es mehr Platz für Kopf und Beine als im Suzuki. Und auch beim Kofferraum führt der Countryman mit 450 zu 430 Litern beziehungsweise 1390 zu 1230 Litern bei umgeklappter Lehne. Der S-Cross kommt im getesteten Comfort+- Trimm serienmäßig mit Panoramadach, das zwar viel Licht bringt, aber die hinteren Passagiere einengt, die schon ab 1,80 Meter oben anstoßen. Wer das Dach abbestellen möchte, muss auf Comfort-Level downgraden und auch auf die Automatik verzichten.

Zoom Der 1,4-Liter-Benziner und die Automatik harmonieren gut im S-Cross. Zudem ist der Suzuki sparsamer und sprintet schneller als der Mini.





Das Antriebsduo im S-Cross überzeugt



Ohne Automatik im Suzuki? Wäre schade, weil der neue 1,4-Liter-Turbo und der Sechsstufenwandler ein richtig gutes Duo ergeben. Der Motor wirkt mit seinen 129 PS spritzig, seine Mildhybrid-Unterstützung boostet immer wie-der merklich mit. So sprintet der Suzuki in 9,9 Sekunden auf Tempo 100. Das Getriebe agiert besonnen, was gut zum weichen, etwas schaukeligen Fahrwerk des S-Cross passt. Seine Eco-Bereifung sorgt mit für den moderaten Verbrauch von 6,3 Litern auf 100 Kilometer, verantwortet in Teilen aber auch den mit rund 39 Metern viel zu langen Bremsweg.

Der Countryman ist durstiger



Auch der Dreizylinder des Mini gibt sich mit 136 PS und 220 Newtonmetern durchaus kraftvoll, gerade im Teillastbereich wirkt der Antrieb souverän. Die wache, achtstufige Automatik schaltet meist früh hoch. Aber bei Vollgas würde man mehr erwarten – was kein Wunder ist, der Mini fährt mit 1,6 Tonnen fast 300 Kilo Mehrgewicht gegenüber dem Suzi herum. So vergehen gut elf Sekunden bis zum Landstraßentempo, und auch der Durst an der Zapfsäule spiegelt mit 7,4 Litern die Extrapfunde wieder.

Beim Fahrwerk ist der Mini straff



Zoom Nicht jedermanns Sache: Das Fahrwerk des Mini ist straff geraten, macht dafür in Kurven aber auch richtig Laune.





Die sportlich straffe Federung mag gemütlichen Naturen etwas zu viel des Guten sein, auf kurvigen Straßen macht der Brite aber Laune, neigt sich kaum. Ein gutes Gefühl vermittelt die direkte Lenkung, die im Alltag aber etwas weniger schwergängig sein dürfte. Beide treten ja mit Allrad an – automatisch zuschaltend wohlgemerkt. Während beim Suzuki ein Drehknopf die Kraftverteilung beeinflusst (inklusive Lock-Modus mit starrer 50:50-Verteilung), lassen sich im Mini lediglich allgemeine Fahrmodi anwählen. Traktionsprobleme konnten wir im Trockenen bei keinem Kandidaten feststellen.

Messwerte Modell Mini Countryman Cooper ALL4 AT Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Allgrip Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h/160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,5 s 11,1 s 19,0 s 32,7 s 6,5 s 8,5 s 1601/474 kg 57/43 % 11,4/11,5 m 610 mm 36,3 m 36,4 m 59 dB(A) 65 dB(A) 69/73 dB(A) 6,3 l S/100 km 7,4 l S/100 km (+4 %) 8,8 l S/100 km 174 g/km 685 km 3,3 s 9,9 s 16,5 s 28,6 s 5,5 s 7,3 s 1327/453 kg 61/39 % 11,6/11,6 m 645 mm 38,8 m 39,4 m 59 dB(A) 67 dB(A) 71/75 dB(A) 5,5 l S/100 km 6,3 l S/100 km (+3 %) 8,3 l S/100 km 148 g/km 745 km



In puncto Assistenten sind beide nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Im Suzuki stört der Spurhaltewarner, der teilweise noch meckert, wenn man schon längst wieder brav eingeschert ist. Der adaptive Tempomat des Mini funktioniert nicht radar-, sondern kamerabasiert, bei Tempo 140 steigt er aus. Weitere Details zum Test finden Sie in der Bildergalerie.