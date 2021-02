Seit 2006 steht das Kürzel "GP" für die besonders schnellen Minis. Stets limitiert und voll auf Rennstrecke gebürstet. Auch das aktuelle, auf 3000 Exemplare limitierte Modell macht mit Carbon-Kotflügeln,und bretthartem Fahrwerk keine Ausnahme. Alltag muss so ein GP aber natürlich trotzdem noch irgendwie können. Wer also auch noch das letzte Quäntchen Track-Affinität aus seinem Mini JCW GP holen möchte, kann bei AC Schnitzer ab sofort ein neuesordern.Dasund wurde zusammenund abgestimmt. Es ist stufenlos höhenverstellbar, Zug- und Druckstufe sind ebenfalls variabel. Stützlager und Sturz an der Vorderachse können auch angepasst werden. Das Fahrwerk legt den Miniund soll trotz Fokus auf den Rennsport noch einen Rest Fahrkomfort bieten. Ebenfalls neu im Programm ist eine mit Drexler entwickelte Differenzialsperre. Sie erhöht Kurvenstabilität und Traktion, was bei 306 PS und Vorderradantrieb natürlich nicht ganz unwichtig ist.und der klassische Schnitzer-Controller für das iDrive runden das Programm ab.