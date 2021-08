Seit Jahren wird der gesamten Mini -Baureihe nachgesagt, echtes Gokart-Feeling auf die Straße zu bringen. Dabei kommt dem kompromisslos sportlichen Handling eines Gokarts eigentlich nur eines der schärfsten Modelle der intern F56 genannten Baureihe nahe, der Mini John Cooper Works . Dieser Beiname garantiert maximale Leistung und eine Menge Fahrspaß. Wer allerdings auf der Suche nach Komfort und Understatement ist, sollte lieber das Weite suchen. Der 231 PS starke Turbobenziner beschleunigt den Dreitürer schließlich in gerade einmal 6,1 Sekunden auf Tempo 100. Wer sich unsicher ist, ob der betont sportliche Look und das harte Sportfahrwerk zum eigenen Alltag passen, kann den Briten zu einerentführen. Eine besonders komfortable Variante in den Genuss dieser langen Probefahrt zu kommen, bietetNach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der Mini JCW einfach wieder zurückgegeben werden. In der monatlichen Rate sind bis auf die (mitunter hohen) Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Kfz-Steuer Service und Wartung enthalten – zum All-Inclusive-Paket gehören auch die zur Jahreszeit passenden Reifen