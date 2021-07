Herkömmliche Verbrenner scheinen bei Mitsubishi bald der Vergangenheit anzugehören. Zumindest lässt diesen Schluss das umfangreiche Facelift des Eclipse Cross zu, bei dem als einzige Antriebsvariante ein Plug-in-Hybrid angeboten wird. Ein 2,4-Liter-Vierzylinder-Benziner erzeugt gemeinsam mit zwei Elektromotoren eine Systemleistung von 188 PS, die auf alle vier Räder verteilt wird.Gerade für Pendler mit einer Steckdose am Stellplatz oder bei der Arbeit bietet das ein hohes Sparpotenzial. Laut Liste kostet der kompakte Japaner in der Basisversion mindestens 39.890 Euro.Mit eingerechnet ist bereits die Kaufprämie für Plug-in-Hybridautos

Die größte Ersparnis beim Kauf des auch optisch komplett modernisierten SUVs lässt sich in der höchsten Ausstattungsvariante "Top" erzielen. Während Mitsubishi für dieses üppig ausgestattete Modell laut Preisliste mindestens 47.590 Euro aufruft,Die Umweltprämie für Plug-in-Hybrid-Modelle ist hier bereits eingerechnet. Mit der richtigen Konfiguration lassen sich noch einmal zusätzlich fast 1000 Euro im Vergleich zur UVP sparen. Aber: Die Überführungskosten schmälern diesen Rabatt um ein paar Hundert Euro. Wem Annehmlichkeiten wie elektrisch verstellbare Ledersitze oder ein Panorama-Glasschiebedach nicht wichtig sind, der sollte auch mal die drei anderen Ausstattungsversionen "Basis", "Plus" sowie "Intro Edition" anschauen.

Mitsubishi macht den Griff zur Basis genannten Einstiegsversion des Eclipse Cross Plug-in Hybrid sehr verlockend. Denn schon hier gehören Dinge wie ein Navigationssystem , ein Head-up-Display und Bi-LED-Scheinwerfer zum Serienumfang. Natürlich kommt man auch in der Basis in den Genuss des Plug-in-Antriebs und kann sich so über einen niedrigen Spritverbrauch und den Allradantrieb freuen. Auch die 18-Zoll-Leichtmetallräder gehören zur Serienausstattung.und ermöglichen so schon in der Grundausstattung einen Rabatt von 28 Prozent oder 11.398 Euro. So lohnt sich der Umstieg auf einen Plug-in-Hybrid gleich doppelt.