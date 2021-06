Wer etwas über die Zukunft eines Autoherstellers erfahren will, muss die Designer fragen. Steile These? Nee. Die Designer haben nämlich einen Vorteil: Sie können Sachen in ihrem Kopf erfinden, ihnen eine Form geben. Und schon sind sie zumindest auf dem Papier Realität. Technische Machbarkeit, Marktchancen – erst einmal alles egal. Und wer so frei denken kann, denkt oft weiter. Radikaler. Anders. Und genau daraus besteht der Weg in die Zukunft – aus neuen Gedanken, die auf dem Weg auf unsere Straßen immer realistischer werden. Und so hat AUTO BILD die wichtigsten deutschen Autodesigner gefragt: Wie fahren wir in 10 bis 15 Jahren? Die Antworten? Sind möglich. Vielleicht sogar wahrscheinlich. Und immer spannend.

Zoom Klaus Zyciora, Designchef VW-Group: "Wie wir in Zukunft reisen, wird sich radikal wandeln. Flüge werden weniger, Menschen nehmen ihr Zuhause mit.“





VW: "Es lebe die Vielfalt. Alles ist möglich"



Für Klaus Zyciora hat sich 2020 viel verändert – wie auch für den Konzern, für den er arbeitet. Ab 2007 leitete er das Design der Marke VW weltweit (und schuf mit seinem Team die ID.-Familie), seit April 2020 ist er der Designchef des gesamten VW-Konzerns – und verantwortet nun die gestalterische Strategie der 13 Marken. Für AUTO BILD hat er zwei Skizzen dabei, eine Stadtszene, in der sich Autos (ohne Lenkrad), ÖPNV, Fahrradfahrer harmonisch die Verkehrsfläche teilen. Wobei er sich nicht sicher ist, ob wir in 10 bis 15 Jahren wirklich schon autonom fahren. "Im komplexen Stadtverkehr werden Autos sicher zuletzt ganz alleine fahren", so Zyciora. Außerhalb geschlossener Ortschaften, etwa auf Autobahnen oder Landstraßen, hingegen werde es schnell gehen. Wenn der Gesetzgeber es erlaube, sei die redundante Technik im Konzern vorhanden.

Für seinen zweiten Entwurf hat Zyciora ein überraschendes Vorbild: den Airstream-Wohnanhänger aus den 1930er-Jahren mit unlackierter Alu-Außenhaut. Er stand Pate für ein Wohnmobil von übermorgen, das selbst an die Urlaubsorte fährt (die Passagiere können aus den Seitenfenstern schauen und die Landschaft genießen) – eine Art Zuhause auf Rädern. "Auch durch die Coronakrise zeigt sich, dass sich Reisen in Zukunft wandeln wird. Weniger fliegen, mehr Menschen werden ihr Zuhause einfach mitnehmen wollen", so der Chef-Designer.



Zoom Wo enden die Fensterflächen, wo beginnt die Karosserie? Die quattro-Backen bleiben.



Audi: "Wir entwickeln Autos von innen nach außen"

Autos speziell für einen Anwendungsbereich entworfen werden. Im D-Segment (wo Audi aktuell den First-Class-Komfort bietet? Geht am Ende nur, wenn man eben von innen nach außen denkt und konstruiert. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass das Äußere uninteressanter wird. "Auch in Zukunft setzen wir auf unsere quattro-Blister. Sie sehen einfach gut aus – und sind Teil unserer Identität", sagt Lichte. Sein Entwurf für AUTO BILD zeigt, was er meint: eine fast monolithische Karosserie, bei der man sich fragt, wo Fensterflächen beginnen und enden – die große Limousine von übermorgen. Veränderungen passieren häufig von oben nach unten. Und damit ist nicht der neue Audi-Boss Markus Duesmann angesprochen (auch wenn der gerade richtig viel anschiebt), sondern die Fahrzeugklasse. Große und damit auch teure Autos sind häufig die Innovationstreiber, dort werden trotz der eher konservativen Klientel Dinge ausprobiert, die dann später in kleineren Modellen ihre massenweise Verbreitung finden. Für unsere Aufgabenstellung hat sich Audi-Chefdesigner Marc Lichte ein zukünftiges Fahrzeug im D-Segment ausgesucht. "Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir die vergangenen 100 Jahre Autos entwickelt haben. Da gab es nämlich eine Plattform, einen Verbrennungsmotor – und dann wurde ein passender Hut daraufgesetzt. Was aber wäre, wenn wir bei den Fahrzeugkonzepten den gleichen radikalen Ansatz wählen, wie er bei den Antrieben gerade beim Wechsel vom Verbrenner auf Elektro passiert? Also das Auto von innen nach außen entwickeln?", erzählt Lichte. So könntenwerden. Im D-Segment (wo Audi aktuell den A8 anbietet) könnte so ein noch nie gekanntes Raumkonzept Realität werden. Bei Audi reden sie davon, dass bisherige Businesslimousinen eben genau diesen Komfort bieten: Businessklasse. Was aber wäre, wenn man ein Auto so bauen würde, dass esbietet? Geht am Ende nur, wenn man eben von innen nach außen denkt und konstruiert. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass das Äußere uninteressanter wird. ". Sie sehen einfach gut aus – und sind Teil unserer Identität", sagt Lichte. Sein Entwurf für AUTO BILD zeigt, was er meint: eine fast monolithische Karosserie, bei der man sich fragt, wo Fensterflächen beginnen und enden – die große Limousine von übermorgen.

Zoom Vorne ein Wasserstofftruck, Huckepack-Van, Limousine – und G-Modell, das es seit 40 Jahren gibt. Und auch in zehn Jahren noch geben wird.



Mercedes: "Keiner wird in zehn Jahren ein blaues Wunder erleben"

Das Erscheinungsbild der Elektro-Mercedes wird sich weiter wandeln, wie die Studie EQS zeigt. Sie ist ein radikal anderer Entwurf als die neue Für dieses Sternbild musste ich eine Auswahl treffen, denn für alle Neuheiten ist nicht einmal in AUTO BILD genug Platz. Es zeigt den GenH2, unseren Brennstoffzellentruck, als blaues Wunder 2.0, auf seiner Ladefläche ein viertüriges Coupé für die Marke EQ im One-Bow-Design des kommenden EQS, dazu einen In zehn Jahren werden wir jedes Segment elektrifiziert erleben – von ganz groß bis ganz klein. Mit dem Wandel kennt sich Gorden Wagener aus. Als er 2008 Leiter Designbereich Daimler AG wurde, hatte die Marke ein Designproblem. Saubere Proportionen trafen auf eine nicht ganz eindeutige Positionierung. Die Kunden waren alt, das Design versuchte den Spagat zwischen klassisch und hip. Bis Wagener eine komplett neue Designstrategie einführte. Und die Marke nicht nur internationaler machte, sondern auch sportlicher, jünger. Wer sich die A-Klasse vor ihm anschaut (schmal, hoch) und seine erste A-Klasse (sportlich, flach), versteht den Wandel. Mittlerweile evolutioniert er seine Revolution. Weniger Linien, modellierte Flächen, "modern luxury" nennt er das. Selbst den Sprung in die Elektromobilität konnte er mit dieser Philosophie wagen, der EQC etwa sieht aus wie ein Mercedes – und ist doch in entscheidenden Details anders., wie die Studie EQS zeigt. Sie ist ein radikal anderer Entwurf als die neue S-Klasse , mit fließenden Formen aerodynamisch optimiert. Und die Zukunft? Gorden Wagener sagt uns über seine Skizze zur Zukunft der Mobilität und Mercedes: ", denn für alle Neuheiten ist nicht einmal in AUTO BILD genug Platz. Es zeigt den, unseren Brennstoffzellentruck, als blaues Wunder 2.0, auf seiner Ladefläche ein viertüriges Coupé für die Marke EQ im One-Bow-Design des kommenden EQS, dazu einen G , unsere Ikone seit über 40 Jahren, und einen möglichen zukünftigen Van.– von ganz groß bis ganz klein.

Die EQ-Modelle prägen den Stil des Hauses für kommende Dekaden: einzigartiges One-Bow-Design, langer Radstand und eine ganz cleane, sickenlose Karosserie. Zukunft, das bedeutet bei Mercedes heute: elektrische Antriebe, modernste Plug-in-Antriebe, wegweisende Sicherheit und Assistenzsysteme der nächsten Generation. Dazu ein digitales Bediensystem, das die AUTO BILD '... wie Tesla, nur besser' nennt. Jeder Mercedes bietet zeitgemäßen Luxus, für den der Stern seit über 130 Jahren berühmt ist. Wir, das Designteam von Mercedes, lassen nicht locker, unsere Marken und Produkte so außergewöhnlich zu inszenieren, dass unsere Kunden von ihrer begehrtesten Marke schwärmen. Wer möchte, kann natürlich zehn Jahre warten oder einem Stern folgend direkt in die Zukunft fahren. Nur, ein blaues Wunder wird keiner erleben." Dröseln wir jetzt mal auf. Der GenH2, bereits als Studie gezeigt, wird sicher Realität, Daimler setzt im Lkw-Bereich auf die Brennstoffzelle. Und geht davon aus, dass 2035 rund 95 Prozent aller großen Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff angetrieben werden. Schneller geht es mit dem EQS, der dürfte schon 2021 auf unsere Straßen rollen. Der "mögliche zukünftige Van" ist wohl der Nachfolger der V-Klasse, die es seit Kurzem auch als elektrische EQV-Version gibt. Bleibt das G-Modell, das sich immer treu geblieben ist, bei allem Wandel ... : einzigartiges One-Bow-Design, langer Radstand und eine ganz cleane, sickenlose Karosserie. Zukunft, das bedeutet bei Mercedes heute: elektrische Antriebe, modernste Plug-in-Antriebe, wegweisende Sicherheit und Assistenzsysteme der nächsten Generation. Dazu ein digitales Bediensystem, das die AUTO BILD '... wie Tesla, nur besser' nennt. Jeder Mercedes bietet zeitgemäßen Luxus, für den der Stern seit über 130 Jahren berühmt ist. Wir, das Designteam von Mercedes, lassen nicht locker, unsere Marken und Produkte so außergewöhnlich zu inszenieren, dass unsere Kunden von ihrer begehrtesten Marke schwärmen. Wer möchte, kann natürlich zehn Jahre warten oder einem Stern folgend direkt in die Zukunft fahren. Nur, ein blaues Wunder wird keiner erleben." Dröseln wir jetzt mal auf. Der GenH2, bereits als Studie gezeigt, wird sicher Realität,. Und geht davon aus, dass 2035 rund 95 Prozent aller großen Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff angetrieben werden., die es seit Kurzem auch als elektrische EQV-Version gibt. Bleibt das G-Modell, das sich immer treu geblieben ist, bei allem Wandel ...

Zoom Der 3er von morgen! Nein, nicht 1:1 – aber dieses Konzept spielt in der gleichen Liga.



BMW: Antrieb stellt für Design keine Rolle