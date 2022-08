Jetzt sieht man sie wieder am Fahrbahnrand stehen: Autos mit offener Haube, Dampf aus dem Motorraum oder mit einer großen Wasserlache unter dem Vorderwagen. Diagnose: übergekochter Kühler! Warum passiert das gerade in der Urlaubszeit so häufig? Wie oft bei einer Panne spielen verschiedene Punkte zusammen.

Werkstattsuche Jetzt Termin bei Top-Werkstatt online buchen Kostenvoranschlag sofort erhalten und Termin bei einer Werkstatt in Ihrer Nähe buchen. Zum Angebot In Kooperation mit

Wurden die Füllstände von Flüssigkeiten lange nicht kontrolliert, mangelt es häufig an Kühlmittel . Dann ist zu wenig Flüssigkeit im Kreislauf, um den Motor ausreichend zu kühlen.Fehlendes Wasser fällt auf dem Weg zur Arbeit häufig nicht auf, weil der Wagen auf kurzen Strecken kaum Zeit hat, richtig warm zu werden. Bei langen Fahrten auf der Autobahn in den Urlaub sieht das anders aus, da wird der Motor gefordert und erreicht Betriebstemperatur.Das ist der tückische Moment. Eben noch Vollgas, plötzlich steht der Verkehr in der brütenden Hitze. Kein Fahrtwind mehr, um für einen kühlenden Luftdurchsatz durchs Netz des Kühlers zu sorgen. Auch der Lüfter bringt dann oft nichts mehr, die Umgebungsluft ist in der Sonne und bei den vielen anderen Autos viel zu warm. Aus diesem Grund ist die gründliche Kontrolle vor dem Start in den Urlaub so wichtig. Was Sie im Falle eines kochenden Kühlers machen können, lesen Sie in der Bildergalerie