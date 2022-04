Freiheit auf zwei Rädern? Längst regeln Bits und Bytes, wohin die Reise auf dem Motorrad geht. So wie bei der BMW R 1250 RT, eine der am weitesten entwickelten Maschinen in Sachen Fahrhilfen. Ihr Scheinwerfer leuchtet auch in Schräglage in Kurven hinein, der Temporegler bremst zusammen mit dem Vordermann, der Reiseboxer bleibt dank Radarsensorik in sicherem Abstand.