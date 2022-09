Camping boomt und Auto-Abos liegen im Trend. So gesehen war es nur eine Frage der Zeit, bis die beiden Geschäftsmodelle zu einem Angebot für Outdoor- und Reisefans vereint werden. Genau das macht das Start-up Myvanture aus Klagenfurt am Wörthersee.

Gegründet wurde das österreichische Unternehmen von Vinzenz Eder 2020 nach einem verpatzten Portugal-Urlaub, in dem nicht viel klappte. "Uns fielen damals haufenweise Campingbusse auf, deren Insassen glücklichere Ferien zu verbringen schienen als wir", erinnert sich Eder in einem Interview.

Nach der Rückkehr machte sich sein Team an die Arbeit und setzte komplett auf den geschichtsbeladenen VW Bulli . Zunächst startete das Geschäft mit dem VW T6.1 Multivan in einer Campingvariante für zwei Personen. Den Bus mit großem Bett, Kühlschrank und mobilem Gaskocher gibt es in der Nebensaison (1. Oktober bis 31. März) für 59 Euro pro Tag zur Miete.

VW T6.1 Multivan Camper im Abo: 999 Euro Monatsrate bei Myvanture



Darum bietet Myvanture neuerdings seine Reisemobile auch im Abo an. Für den T6.1 Multivan Camper mit einjähriger Laufzeit listet die Myvanture-Webseite einen Monatspreis von 999 Euro. Wer ein halbes Jahr VW Camper fahren will, zahlt 1249 Euro monatlich. Und wer nur drei Monate abonniert, ist mit 1699 Euro pro Monat dabei. Das ist in jedem Fall günstiger, als die Autos über diese Zeiträume zu mieten.

VW California ab 1149 Euro im Auto-Abo



Vorteil Auto-Abo: Steuern, Versicherung und Co sind inklusive



Vor allem das schwer kalkulierbare Restwertrisiko entfällt. Auch wenn gebrauchte Reisemobile auf dem Secondhand-Markt momentan hohe Preise erzielen, ist das keine Garantie dafür, dass heute gekaufte Modelle in ein bis drei Jahren noch so wertstabil sind, wie sie heute erscheinen.

Noch weitere Anbieter haben VW-Camper im Abo



Auch im Abo: VW T7 Multivan und weitere Familientransporter



Finn etwa bietet einen VW T6.1 Multivan 4Motion mit Zweiliter-Diesel in "Comfortline"-Ausstattung für 929 Euro pro Monat an – allerdings mit nur 12.000 Freikilometern bei der vergleichsweise langen Laufzeit von einem Jahr. Wer nicht zwingend auf VW festgelegt ist und sehr kurze Laufzeiten schätzt, kann bei Sixt+ einen Toyota Proace für 1299 Euro Monatspreis abonnieren. Der Japan-Bus ist ähnlich groß und flexibel wie der VW-Klassiker und hat eine Abodauer von nur einem Monat.

Stichprobe: Wer das Camper-Abo früh bucht, ist im Vorteil



Übrigens: So gut wie das Myvanture-Angebot in der Theorie klingt, so schwierig war es bei einer praktischen AUTO BILD-Stichprobe, an einen Camper zu kommen. Selbst über die Wintermonate bis März 2023 war bei Myvanture leider kein Bulli im Abo buchbar. Wer also fürs kommende Jahr ein Reiseabenteuer im Flatrate-Ferienfahrzeug plant, sollte frühzeitig Angebote sichten und reservieren.