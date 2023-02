Nachhaltigkeit im Auto kann man sehen und fühlen: Viele Hersteller experimentieren mit Materialien im Innern, die aus Recycling-Stoffen entwickelt wurden. An sie werden hohe Anforderungen gestellt: Sie müssen nicht nur CO 2 -neutral und in einer Kreislaufwirtschaft produziert, sondern natürlich auch angenehm anzuschauen und überdies möglichst haltbar sein.