Nigrin Lackstift Universal Turbo: Praxis-Check

Für 19,99 Euro ist der Universal-Lackstift der Firma Nigrin im Handel erhältlich. Auf der Verpackung verspricht Nigrin, dass Kratzer und Steinschläge schnell und unkompliziert entfernt werden sollen. Dabei soll die Farbe des Lacks egal sein, solange der Lack durch Klarlack geschützt ist. Um das zu testen, mussten eine dunkelgrüne und eine hellgraue Motorhaube vom Schrott herhalten. Mit vielen Kratzern und Steinschlägen übersät, musste sich der Lackstift Universal Turbo von Nigrin an jeder Haube an jeweils einem tiefen, einem mittleren und einem leichten Kratzer beweisen, außerdem an einem Steinschlag. Schon vor dem Test ist eigentlich klar, dass der Lackstift an tiefen Kratzern, die bis auf die Grundierung gehen, nicht viel verbessern kann –. Bei mittleren oder leichteren Kratzern könnte es hingegen funktionieren. Doch vielleicht überrascht der Lackstift ja doch noch mit einem Wunder und lässt sogar tiefe Kratzer verschwinden.

An diesem Kratzer werden wir exemplarisch die Anwendung des Universal Lackstift Turbo von Nigrin zeigen. ©AUTO BILD/Lars Golly

Nach dem Aushärten baut der Klarlack sehr stark auf und wirkt wie Baumharz auf dem Lack. Der Kratzer fällt stärker auf als vorher. ©AUTO BILD/Lars Golly

Der Lackstift ist nicht wie ein handelsüblicher Lackstift mit einem Pinsel ausgestattet, sondern erinnert eher an einen Filzstift. Dementsprechend einfach ist auch die Anwendung. Zuerst müssen die Kratzer oder die Steinschläge und die umgebende Lackoberfläche gründlich gereinigt und entfettet werden. Auch Rost sollte nicht mehr vorhanden sein. Vor der Anwendung ist es wichtig, den Lackstift gut zu schütteln. Anschließend muss die Spitze des Stifts mehrmals auf einer senkrechten Fläche heruntergedrückt werden, so wird der Klarlack auf die Spitze vom Stift gepumpt – auch das erinnert an viele Filzstifte. Dann wird der Lack auf den Kratzer oder den Steinschlag aufgetragen. Das funktioniert tatsächlich sehr einfach und präzise.Nach 90 Minuten sieht das Ergebnis so aus wie erwartet: Die tiefen Kratzer sind immer noch deutlich sichtbar, der Lackstift brachte keine Verbesserung. Ganz im Gegenteil:Das liegt daran, dass der Klarlack aus dem Stift sehr stark aufbaut und an herabgetropftes Baumharz erinnert. Das gilt auch für die mittleren und leichten Kratzer, die ebenfalls sowohl an der hellen als auch an der dunklen Motorhaube deutlich stärker auffallen. Der Lackstift Universal Turbo ist also kein Zauberstift. Ein ernüchterndes Ergebnis, mit dem wir uns nicht zufriedengeben wollen.