Mit dem Ariya will Nissan ein neues Kapitel der E-Mobilität aufschlagen. Verpackt in einem trutzigen und dennoch edel wirkenden Crossover versprechen die Japaner, die Wünsche der Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Wie die am Ende aussehen, wollen wir bei AUTO BILD wissen und haben uns das zweitstärkste Modell in der Ariya-Reihe, den e-4ORCE zum Test bestellt.

Von jeweils einem E-Motor an Vorder- und Hinterachse angetrieben, schiebt der Japaner mit 306 PS an und reicht ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmeter bedarfsgerecht an alle vier Räder. Hört sich gut an? Wäre es auch, wenn man hier nicht nur in Längsbeschleunigung denken dürfte.

Zoom Der Nissan Ariya e-4orce ist ein waschechter Crossover. Bild: Tom Salt/AUTO BILD



Denn der e-4ORCE sprintet zwar in von uns gemessenen 6,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und wird auch bis zu 200 km/h schnell, aber nach der ersten flott gefahrenen Wechselkurve wünscht sich der Fahrer keine weiteren. Die Lenkung ist gefühllos und beim Bremsen vermisst man einen verbindlichen Druckpunkt. Das Pedal rutscht ohne spürbaren Gegendruck durch, was die Dosierung der Bremskraft vor allem bei höheren Geschwindigkeiten schwierig macht.

One-Pedal-Mode gibt es nicht

Die Bremskraftrückgewinnung selbst kann über zwei Stufen im sogenannten B- oder E-Pedal-Modus verstärkt werden. Im letztgenannten ist der Pedalwiderstand so groß, dass der Fahrer das Gefühl hat auf ein Brett zu treten. Einen One-Pedal-Mode, der den Wagen bis zum Stillstand bremst, gibt es nicht.

Leider ist auch das Fahrwerk weit vom Namen e-4ORCE entfernt. Das bockt sich hölzern über Schlagloch und Querfuge. Folgen die schnell aufeinander, wirkt die Hinterachse sogar unterdämpft und die Reisenden sitzen wie die Wackeldackel in den Polstern und nicken fremdbestimmt mit den Köpfen. Apropos Polster.

Keine ergonomische Sitzposition

Die Position des Fahrers ist, egal wie er den Sitz oder das Lenkrad einstellt, zu hoch und nicht ergonomisch. Der Eindruck verstärkt sich noch, weil die Armauflagen in der Türinnenverkleidung niedriger ist als die in der Mittelkonsole. Da hilft es auch nicht, dass sie sich in Längsrichtung elektrisch verschieben lässt und so eine schicke Lounge-Atmosphäre entsteht.

Zoom Der Innenraum des Nissan Ariya e-4orce ist klar gestaltet, die Materialien sind hochwertig, die Verarbeitung gut. Bild: Tom Salt/AUTO BILD

Gut ist diese Option für die Reisenden in der zweiten Reihe. Die sitzen nämlich wie der Frosch vor dem Sprung, spitz angewinkelt und können die Füße kaum unter die Vordersitze stecken. Die insgesamt straffen Polster verlangen vor allem auf der Langstrecke geduldiges Sitzfleisch. Wobei lang relativ ist. Nissan gibt die Reichweite des e-4ORCE mit 87 kWh (netto) leistenden Akku, ermittelt nach WLTP, mit bis zu 500 Kilometern an. Die von AUTO BILD gemessene Reichweite beläuft sich auf lediglich 388 km.

Zoom Unter der Armlehne der elektrisch verschiebbaren Mittelkonsole befindet sich im Nissan Ariya e-4orce das induktive Ladefeld für das Smartphone, die Tasten für Klimaanlage und Fahrmodi sind hinterleuchtet in die Holzaplikation integriert und liefern ein haptisches Feadback bei der Betätigung. Bild: Tom Salt/AUTO BILD



Wer nicht schneller als 130 km/h fährt, der kann mit einer Akkuladung 290 Autobahnkilometer überwinden, um mit 30 Kilometern Restreichweite und einer verbliebenen Batterieleistung von acht Prozent an eine Ladestation zu rollen. Hier empfiehlt sich der DC-Lader, denn der Ariya lädt mit bis zu 130 kW. Auch das liegt für ein solchen elektrischen Performance-Crossover eher im mittleren Bereich, schafft aber in knapp 30 Minuten Strom für gut 280 Kilometer in die Batterie.

Zoom Die Sitze im Nissan Ariya e-4orce sind weder vorn noch hinten ergonomisch. Bild: Tom Salt/AUTO BILD

Strandet man an einer AC-Dose mit 22 kW, dauert es um einiges länger. An einer öffentlichen Ladestation muss man sich, um den Akku bis Anschlag zu füllen, auf eine Ladezeit von vier Stunden und 45 Minuten einstellen. Was auch bedeutet, dass man die nach 240 Minuten anfallende Blockiergebühr in Höhe von 10 Cent pro Minute zahlt, maximal aber 12 Euro.

Kein Schnäppchen mehr

Und wenn wir schon bei Euro und Cent sind, gucken wir doch an dieser Stelle mal auf den Preis. In der Einstiegsvariante, mit einem 218 PS starken E-Motor an der Vorderachse und einer 63 kWh (netto) leistenden Batterie, werden 47.490 Euro fällig. In der von uns gefahrenen Version als e-4ORCE mit Evolve Pack sind es bereits 66.490 Euro.

Zoom Der Kofferraum des Nissan Ariy e-4orce bietet 415 bis 1280 Liter Stauraum auf einer planen Ladefläche, wenn die Rückbanklehnen umgelegt sind. Bild: Tom Salt/AUTO BILD

Doch was hat der Japaner für das Geld noch zu bieten? Einen schlichten, aber mit angenehm zu ertastenden Materialien bestückten und sehr gut verarbeiteten Innenraum. Zwei 12,3 Zoll große Bildschirme erfüllen das Versprechen der "Mensch-Maschine-Schnittstelle" mit Bravour. Nicht nur, dass der kapazitive TFT hoch auflöst, er reagiert auch extrem schnell und präsentiert die Bedienung in einer sehr ansprechenden Grafik. Die Touchflächen oder Kacheln können in der Größe angepasst und an beliebige Stellen verschoben werden.

Apple CarPlay oder Android Auto erfolgt kabellos

Die Smartphone-Integration per Apple CarPlay oder Android Auto erfolgt kabellos. Wer den Ariya ansprechen möchte, macht das mit "Hey Nissan". Die Antworten sind nicht frei von Missverständnissen. Auch den Wünschen nach veränderten Temperaturen im Innenraum kann das System nur schwerfällig und auf Nachfrage folgen.

Fahrzeugdaten Modell Nissan Ariya 4WD e-4orce Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung gesamt Abzweigung Abzweigung Dauerleistung Abzweigung Abzweigung maximales Drehmoment Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität nutzbar Abzweigung Abzweigung Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladezeit 20-80 %, DC-Ladung Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Fach unter der Frontklappe Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Synchronelektromotoren je ein Motor vorn und hinten 225 kW (306 PS) 90 kW (122 PS) 600 Nm 200 km/h Einganggetriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben 255/45 R 20 Y Dunlop SP Sport Maxx 050 8 x 20" 498 km 20,4 kWh 87 kWh 22/130 kW 40 Minuten vorn rechts – 62 dB(A) 1500/750 kg 75 kg 415–1280 l 4595/1850–2172**/1650 mm 2775 mm 61.990 Euro 67.490 Euro



Die wichtigste Funktion des Navis ist eine intelligente Routenplanung, bei der Nissan verspricht, dass die Verkehrslage, Straßenbedingungen und die Verfügbarkeit von Ladestationen ebenso einbezogen werden, wie die verbleibende Batteriekapazität. Im Selbsttest funktionierte das recht gut. Weicht man aber von der Vorgabe ab, ist das System nicht in der Lage umzudenken und den nunmehr vollen Akku erneut in die Routenplanung einzubeziehen. Hinzu kommt, dass nichts alle Ladepunkte hinterlegt sind.

Zeitgemäßes Head-up-Display

Freuen kann sich der Fahrer über ein zeitgemäßes Head-up-Display , das seine Informationen scharf und in gut lesbarer Größe in die Frontscheibe projiziert. Wirklich schick sind die hinterleuchteten in die Holzapplikation integrierten kapazitiven Tasten, über die die Klimaanlage manuell bedient werden kann. Die geben bei Druck ein haptisches Feedback und visualisieren das Geschehen auf dem Zentralmonitor.

Messwerte Modell Nissan Ariya 4WD e-4orce Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde

(Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 2,6 s 6,1 s 9,6 s 14,3 s 25,5 s 2,9 s 3,8 s 2233/422 kg 50/50 % 11,6/11,5 m 695 mm 37,1 m 37,5 m 54 dB(A) 62 dB(A) 67 dB(A) 14,4 kWh/100 km 24,3 kWh/100 km

(+19 %) 31,9 kWh/100 km 0 g/km 388 km



Die Fahrassistenzsysteme arbeiten hingegen wie gewohnt im Hintergrund. Zur Serienausstattung gehören der Around View Monitor, ein Frontkollisionswarner, ein Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und ein Kreuzungs-Assistent. Die Aktivierung und Deaktivierung der kleinen Helferlein erfolgt über die Lenkradtasten im Menü, das der Fahrer auf dem Monitor vor sich öffnen kann. Einfacher wäre gerade für den aktiven Spurhalteassistent, der doch arg viel am Lenkrad rupft, eine einzelne Taste.