Es fehlt schlicht an Verstellbereich, die Sitze müssten weiter nach hinten und nach unten surren – dann klappte es auch mit großen Piloten. So streifen Zwei-Meter-Hünen mit dem Haarschopf den Innenhimmel, wo das im Evolve Pack serienmäßige Panorama-Dach zusätzlichen Raum raubt. Zudem klemmen Fahrer mit langen Beinen unangenehm dicht hinterm Lenkrad, mangelt es den Polstern an Beinauflage und auch an Seitenhalt im Rückenbereich.