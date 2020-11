Die neue Ausstattung N-Design gibt es auch mit orangefarbenen Akzenten im Innenraum. ©Nissan Motor Corp.

Mit dem neuen ModelljahrDie beinhaltet ab Werk viele geschwärzte Elemente an Front und Heck. Auch die Außenspiegelkappen, die Seitenleisten und die 17-Zoll-Felgen sind schwarz. Nebelscheinwerfer, Voll-LED-Scheinwerfer und Alcantara-Sitze gehören ebenfalls zur Serienausstattung.Hier können verschiedene Zierlemente an der Front und dem Heck sowie die Seitenleisten entweder in Hochglanzschwarz oder Chromoptik geordert werden. Serienmäßig steht der Kleinwagen dann auf neuen 16-Zoll-Felgen in Zweifarboptik. Im Innenraum finden sich schwarze Stoffsitze mit grauen Akzenten. Die Einsätze am Armaturenbrett, die Türtafeln und die Kniepolster an der Mittelkonsole sind aus Kunstleder. Auf Wunsch gibt es orangefarbene Details im Innenraum.Das hat den Namenszusatz N-Way und basiert auf der mittleren Ausstattung Acenta. Der Serienumfang umfasst beim Sondermodell unter anderem Parksensoren, elektrische Fensterheber hinten, eine Klimaautomatik mit Pollenfilter, Nebelscheinwerfer, einen Regensensor und zweifarbige 16-Zoll-Felgen.