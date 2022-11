Der Name Opel Astra ist Deutschland schon lange Kult! Seit 1991, um genau zu sein – vorher hieß die Modellreihe noch Kadett , eine mindestens genauso bekannte Bezeichnung. Beim neuen Astra mischt sich also der Charme der Vergangenheit mit modernster Technik, denn den Kompaktwagen gibt es nicht nur als Diesel und Benziner, sondern auch als Plug-in-Hybrid.

Dann verfügt der Rüsselsheimer in der Basis über eine Systemleistung von 188 kW und ein stufenloses Achtgang-Automatikgetriebe. Der Preis liegt mit 38.650 Euro recht hoch, doch dank eines Leasing-Deals kann aktuell ein Großteil dieser Summe gespart werden.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Opel Astra PHEV zurzeit für 245 Euro netto im Monat. Dafür kann der Plug-in-Hybrid 48 Monate und jeweils 5000 Kilometer pro Jahr gefahren werden. Doch diese Parameter sind nicht in Stein gemeißelt. Eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten (256,68 Euro netto) ist ebenfalls möglich. Außerdem lassen sich die jährlichen Freikilometer in 5000er-Schritten auf bis zu 30.000 km erhöhen – natürlich gegen Aufpreis.

Da der Opel Astra PHEV sofort verfügbar ist, gibt es hier noch die Umweltprämie! Kunden müssen zunächst mit einer Sonderzahlung von 4500 Euro in Vorleistung gehen, bekommen diese aber nach korrekter und fristgerechter Beantragung erstattet.

Drei Jahre Opel Astra PHEV fahren für 10.161 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Geschäftskunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 920,17 Euro netto (1095 Euro brutto) berücksichtigen. So ergeben sich im günstigsten Fall – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 10.160,65 Euro netto (36 mal 256,68 Euro plus 920,17 Euro). Aber Achtung: Das Angebot ist auf lediglich zwei Lagerwagen begrenzt!