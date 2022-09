Mit dem Kürzel GSe am Heck: Auch der Opel Astra Sports Tourer kommt als sportlicher Plug-in-Hybrid.

Die beiden Plug-in-Hybrid-Astra stehen künftig für die Topmodelle der Baureihe, mit einer Systemleistung von 165 kW (225 PS) und einem maximalen Drehmoment von 360 Nm. Zu Beschleunigung oder Reichweite ist noch nichts bekannt. Doch was Opel schon verraten hat: Die GSe-Modelle sind agiler und präziser ausgelegt. Unter anderem Lenkung, Bremsung und Federung wurden angepasst.

Optische Details verraten die sportliche Ader



Doch spätestens am Heck wird klar, was an diesem Astra anders ist, denn dort prangt der Schriftzug "GSe".