Im Portfolio der Opel-Serienmodelle fügt sich das Plug-in-Hybrid-SUV also als zweite Baureihe mit diesem "neuen alten" Kürzel direkt hinter Opel Astra GSe und Astra Sports Tourer GSe ein.

Die gelben Buchstaben am Heck des neuen Grandland verraten es bereits: Hier steckt mehr drin als nur ein SUV!

Um aber nicht nur das Design sportlicher zu gestalten, sondern auch das Fahrgefühl, wurde der dritte GSe mit McPherson-Federbeinen an der Vorderachse und mit einer Mehrlenkerachse hinten ausgestattet. Außerdem fährt der Grandland GSe mit strafferen Federn und Dämpfern (Koni-FSD-Technologie).

Das Kürzel auf dem Heck verrät es: Unterm Blech arbeitet ein Plug-in-Hybridantrieb – in diesem Fall mit 300 PS Systemleistung und Allrad.

Im Gegensatz zu den Astra-Modellen spendiert Opel dem Grandland GSe noch einige Pferdchen mehr: Die Systemleistung liegt bei 300 PS (221 kW). Damit soll das PHEV-SUV den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,1 Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 235 km/h erreicht.

Verantwortlich für diese Leistung ist der Plug-in-Hybridantrieb, in dem ein 1,6-Liter-Turbobenziner von zwei Elektromotoren unterstützt wird. Jeweils ein E-Motor sitzt an einer Achse – so fährt der neue Grandland mit Allradantrieb. Informationen zur Reichweite oder zum Preis sind noch nicht bekannt.