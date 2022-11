Es ist einfach so: Seit fast 50 Jahren gibt es den Golf nun schon. Er ist beliebt, ein Bestseller. Weil er immer alles richtig macht, alles kann, jeder verträgt sich mit ihm. Kurz: Das Ding ist rund. Nun zum Opel Astra : Nie deutlich schlechter als ein VW , manchmal in Details sogar besser, doch selten ein Sieger im ewigen Duell der Kompakten.

Heftiger Preisunterschied: In den von uns getesteten Versionen kostet der Golf über 8000 Euro mehr als der Astra.

Doch so etwas zählt in unseren Vergleichstests nicht. Wir fassen Fakten, Dimensionen und Technik zusammen. Heute im Programm: der Astra L als 1.2er-Turbobenziner mit 130 PS.

An der Kasse langt der Golf richtig zu



Mehr Technik, mehr Zylinder (denn im Opel werkelt nur ein Reihen-Dreier), mehr Geld, so einfach ist das. Entsprechend ist ein Golf 1.5 nicht unter 32.445 Euro zu haben, Opel gibt das Gegenstück für vergleichsweise günstige 28.300 Euro her. Noch deutlicher sind die Unterschiede, wenn wir die für diesen Test relevanten Ausstattungsdetails addieren.

Dann trennen die beiden 8000 Euro! Dazu kommt ein kleiner Vorsprung für den Astra in puncto Komfort. So spendiert Opel dem Fünftürer beispielsweise eine Sitzheizung ab Werk und baut serienmäßig schlüssellose Sensorik in Türen, Heckklappe und Zündschloss.