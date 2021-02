Elektroautos werden immer beliebter, der Marktanteil steigt. Doch was, wenn man sich mit dem Gedanken, ein E-Auto zu fahren, noch nicht so recht anfreunden kann? Stichwörter wie Reichweitenangst im Winter oder auch das nicht ausreichend ausgebaute Netz an Ladesäulen lassen viele potenzielle Kunden zweifeln. Doch es gibt eine Lösung: Imkann das Leben mit einem Elektroautowerden. Ist die Reichweite zu klein oder sind die Einschränkungen zu groß, wird das Abo nach drei Monaten einfach wieder gekündigt!