Bei den Fahrzeugen handelt es sich um vorkonfigurierte Opel Corsa-e in der mittleren Ausstattungslinie Edition mit einer voraussichtlichen Lieferzeit von drei bis fünf Monaten. Neben der Lackierung in der Metallic-Farbe "Chili Rot" sind LED-Scheinwerfer , 16-Zoll-Felgen, 180 Grad-Rückfahrkamera inklusive Parkpilot, Sitz- und Lenkradheizung und mehr an Bord. Der Neupreis der konfigurierten Fahrzeuge liegt bei 34.376 Euro. Exklusive der BAFA-Prämie zahlen Gewerbekunden in zwei Jahren gerade mal 2726 Euro netto für das Leasing.