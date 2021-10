Der aktuelle Corsa F ist noch recht frisch, trotzdem arbeitet Opel natürlich bereits an einem Facelift . Optisch dürften die Rüsselsheimer dem Kleinwagen ihrgönnen. Der Grill geht dann wahrscheinlich wie bei anderen aktuellen Modellen direkt in die Scheinwerfer mit überarbeiteter Signatur über. Neue Schürzen vorn und hinten würden den Look komplettieren. Wie Opel dagegen den Innenraum gestaltet, ist noch unklar. Möglicherweise bleibt der Aufbau gleich, der mit fünf Zoll recht kleine Infotainment-Bildschirm der Basis könnte aber wachsen. Ein digitales Cockpit gibt es bereits für die höheren Ausstattungen. Vielleicht entscheidet man sich aber auch für eine Umgestaltung der Displaylandschaft und fasst alles nach dem Vorbild von Mocca und Grandland zu einerzusammen. Die Klimaanlage und wichtige Infotainment-Funktionen dürften aber nach wie vor über Knöpfe bedient werden.