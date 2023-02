Der Toyota Yaris stellt sich mit seiner bewusst von der reinen Lehre der Raumökonomie abweichenden Form in die jahrzehntelange Tradition knubbeliger Kleinwagen – und will auch nichts anderes sein. Toyota lieferte uns mangels anderer verfügbarer Testwagen ein Exemplar in der GR-Sport-Ausstattung (6800 Euro Aufpreis). Die hatten wir zwar nicht bestellt, aber der Wagen erschien uns zu interessant, um ihn hier außen vor zu lassen.