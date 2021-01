M

itAls einzigen Opel-Hybrid gibt es ihn in zwei Versionen. Kunden haben die Wahl zwischen der 300 PS starken Allrad-Version sowie dem 224 PS starken Fronttriebler . Letzterer kann 57 Kilometer rein elektrisch zurücklegen, sein Basispreis liegt bei 44.190 Euro. Dank der BAFA-Prämie gibt es den Hybrid aktuell zu extrem günstigen Leasing-Konditionen!SparneuwagenDas Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbekunden. In dieser Monatsrate ist die Umweltprämie von 4500 Euro bereits mit eingerechnet. Die muss der Leasingnehmer in Vorleistung bringen, bekommt sie aber bei korrekter Beantragung vollständig zurückerstattet. Hinzu kommen nochWeitere Sonderzahlungen wie etwa eine Anzahlung gibt es nicht. Die Leasingdauer beträgt 24 Monate, in denen maximal 20.000 Kilometer zurückgelegt werden dürfen.