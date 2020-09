Opel Grandland X: Kaufberatung

Bis 135 km/h fährt der Hybrid rein elektrisch

Das Fahrwerk ist, Opel-typisch, eine sichere Bank: komfortabel, aber in zügig gefahrenen Kurven trotzdem kein Seegänger. Dass sich Opel die Spielerei eines aufwendigen Adaptivfahrwerks spart, ist für uns kein Anlass zur Kritik, denn die vorhandene Technik beherrscht ihren Job. Im Gegensatz zur Lenkung, die ihren Job lediglich erledigt, hinreichend präzise zwar, aber leider gefühllos. Ganz große Gefühle zaubert hingegen die bereits angekündigte Topmotorisierung Hybrid4 hervor. Hier wird ein 1,6 Liter großer Benziner mit 200 PS von zwei Elektromotoren unterstützt, und so geht es mit Allradantrieb in beeindruckenden sechs Sekunden von null auf hundert – in einem Auto, das höchstens ein Texaner als klein bezeichnen würde. Die 13,2-kWh-Lithium-Batterie des Plug-in-Hybriden lädt an der heimischen Steckdose in etwa acht Stunden, mit einer Wallbox und dem 7,4-kW-Bordladegerät (500 Euro und 250 Euro für das entsprechende Kabel) in ca. zwei bis vier Stunden. Der vordere E-Motor (81,2 kW) beschickt wie der Benziner die Achtstufen-Wandlerautomatik, der hintere E-Motor (83 kW) ist in die Achse integriert.Bis zu 135 km/h fährt der Hybrid rein elektrisch und schafft nach WLTP-Norm etwa 57 Kilometer, durch Bremsrekuperation kann er zudem noch mal ca. fünf bis sechs Zusatzkilometer schinden. Etwas günstiger, und nur 224 PS stark, gibt es noch eine Plug-in-Hybridversion mit nur einem E-Motor und Vorder- statt Allradantrieb. Ansonsten stehen im konventionellen Bereich vier Aggregate, je zwei Benziner und Diesel, zur Wahl, die die meisten Ansprüche abdecken sollten. Einzig zwischen dem Basisbenziner mit 130 PS und dem stärkeren 1.6er mit 180 PS ist uns nicht nur der preisliche Abstand zu groß.

Die "Business Edition" bietet viele Vorteile

Zwölf Volt und USB sind in der "Business Edition" schon an Bord. Ebenso die Induktivladematte, die für alle anderen Ausstattungslinien faire 150 Euro kostet. Bei Opels größeren Modellen ist die Preisgestaltung etwas undurchsichtig. Für viele, aber eben nicht für alle Motoren, finden Sie den günstigsten Preis in der "Business Edition". Von dem Namen dürfen Sie sich nicht einschüchtern lassen, auch Privatpersonen können hier zugreifen – vorausgesetzt, ihre Wunschmotorisierung ist für die Linie freigeschaltet. Neben dem besten Grundpreis bekommen Sie sogar deutlich mehr Ausstattung als mit der 750 Euro teureren Linie "Edition". Weitere Extras für die Business-Linien können Sie analog zu den regulären Linien "Edition" und "Innovation" auswählen – wie gesagt, etwas undurchsichtig.

Die 360-Grad-Kamera ist verzichtbar

Das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt und bringt dynamische Reserven mit. Weil die Business Edition recht attraktiv daherkommt und sogar den für Langstreckenfahrer sehr ratsamen Ergonomiesitz (390 Euro) sowie die Nebelscheinwerfer (190 Euro) an Bord hat, gibt es von unserer Seite kaum noch Obligatorisches, zu dem wir raten. Wer mag, kann dem oder der Beifahrer/in ebenfalls einen ergonomischen Sitz zu 295 Euro spendieren. Selbst die Rückfahrkamera ist schon an Bord. Und die ist für den schwer zu überblickenden Grandland sehr ratsam. Allerdings ist die Linse nicht weitwinklig genug, der angezeigte Bildausschnitt nicht optimal. Und noch trauriger wird die Darstellung, wenn die vielversprechend klingende 360-Grad-Kamera (1660 Euro) an Bord kommt. Dann wird die Rangierdarstellung auf dem Bildschirm zum unübersichtlichen Wimmelbild. Daher: Verzichten Sie besser drauf.

Der Spurhalteassistent ist unsere Lieblingsempfehlung

Der aktive Spurhalteassistent greift zwischen 65 und 180 km/h bestimmt, aber sanft ins Lenkrad. Ein echter Wermutstropfen der deutsch-französischen Plattform ist der Verzicht auf Opels hervorragende Matrix-LED-Scheinwerfer. Stattdessen gibt es lediglich adaptive LED-Scheinwerfer (1350 Euro), die mit vordefinierten Lichtprogrammen für Autobahn, Landstraße oder Stadtverkehr arbeiten. Insgesamt ist so ein Grandland X schon ganz solide ausgestattet, einzig bei den Assistenzsystemen könnten Sie noch ein wenig investieren. Unsere Lieblingsempfehlung für Modelle aus dem Hause Opel, falls Sie auf die teilautonomen Eingreifer stehen, ist der Spurhalteassistent (500 Euro). Während der passive Spurverlassenswarner lediglich über das zu erwartende Überfahren der Markierung informiert, greift der aktive Wächter zwischen 65 und 180 km/h bestimmt, aber niemals ruckartig ins Lenkrad. Die Abstimmung dieses Eingriffs sollte die Konkurrenz, die teils mit hektischen Gegenlenkattacken oder gar unsouveränen Bremseingriffen agieren lässt, mal gründlich studieren. Zusammen mit dem Spurhaltehelfer kommt unter anderem noch der Notbremsassistent an Bord, der in definierten Geschwindigkeitsbereichen helfen kann, Kollisionen zu vermeiden.

Ein guter Fahrer kann den Parkhelfer locker schlagen

Kaufberatung Opel Grandland X zur Galerie Modellpalette 1.2 DI Turbo 1.6 DI Turbo 1.5 Diesel Motor / Hubraum R3-Turbo / 1199 ccm R4-Turbo / 1598 ccm R4-Turbo / 1499 ccm Getriebe (man. | automat.) 6-Gang | 8-Stufen-Wandler – | 8-Stufen-Wandler 6-Gang | 8-Stufen-Wandler kW (PS) bei 1/min 96 (130) / 5500 133 (180) / 5500 96 (130) / 3750 Nm bei 1/min 230 / 1750 250 / 1750 300 / 1750 Höchstgeschwindigkeit 188 km/h 220 km/h 192 km/h 0–100 km/h 10,4 | 10,3 s 8,8 s 10,9 | 12,3 s Normverbrauch (EU-Mix) 6,2 | 6,6 l S 7,3 l S 5,2 l D Abgas CO2 141 | 149 g/km 165 g/km 136 g/km OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-Tankgröße ja • – ja • – – • ja / 17 l Grundpreis 26.750 | 29.050 Euro 34.965 Euro 30.010 | 32.310 Euro Fazit Kräftig, leise und kein bisschen rappelig – dieser Dreizylinder ist für manche Überraschung gut. Erst bei hoher Zuladung fängt er das Schnaufen an. Auch dieser Motor ist leise und drehfreudig, packt mit nur 20 Extra-Newtonmetern aber kaum beherzter zu. Den Unterschied wird bei Beladung spürbar. Der kleine Diesel ist nicht nur aufgrund seines Preisniveaus attraktiv. 300 Newtonmeter, die schon früh zupacken, machen ihn ebenfalls sympathisch. Ökotrend-Wertung 3+ 3 3 2.0 Diesel 1.6 DI Turbo Hybrid 1.6 DI Turbo Hybrid4 Motor / Hubraum R4-Turbo / 1997 ccm R4-Turbo / 1598 ccm + 1 E-Motor R4-Turbo / 1598 ccm + 2 E-M. Getriebe (man. | automat.) – | 8-Stufen-Wandler 8-Stufen-Wandler – | 8-Stufen-Wandler kW (PS) bei 1/min 130 (177) / 3750 165 (224) / 2500 (System) 221 (300) / 6000 (System) Nm bei 1/min 400 / 2000 360 / 3000 (System) 520 / 3000 (System) Höchstgeschwindigkeit 211 km/h 225 km/h 235 km/h 0–100 km/h 9,5 s 8,9 s 6,1 s Normverbrauch (EU-Mix) 6,1 l D 1,4 l S | 15,6 kWh 1,3 l S | 15,3 kWh Abgas CO2 160 g/km 31 g/km 29 g/km OPF • SCR-Kat.1) / AdBlue-Tankgröße – • ja / 17 l ja • – ja • – Grundpreis 37.325 Euro 43.440 Euro 51.165 Euro Fazit Wie der Kleine macht auch der Große keinen Hehl aus seinem Selbstzünder-Funktionsprinzip. Mit mehr Reserven empfiehlt er sich für Dauerlangstreckenfahrer. Dieser Hybrid hat nur einen Elektromotor und dreht "nur" am Wandler mit. Ihr wahres Potenzial entfalten die beiden Hybride allerdings nur, wenn sie von … … ihren Besitzern konsequent geladen werden. Beim Topmodell treibt ein zweiter E-Motor die Hinterachse an und macht ihn so zum schnellen Allradler. Ökotrend-Wertung 3 3+ 3+ 1) SCR = Selective Catalytic Reduction: Stickoxide (NOX) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt Den Adaptivtempomaten, der zwischen 30 und 180 km/h den dreistufig voreinzustellenden Abstand zum Vordermann selbstständig durch Bremsen und Beschleunigen erhält, gibt's für 800 Euro. Den Totwinkelwarner, der den rückwärtigen Verkehrsraum zwischen zwölf und 140 km/h überwacht und anzeigt, wenn sich bereits ein Fahrzeug auf Überholkurs befindet, gibt es leider nur im umfangreichen Park&Go-Paket zu 790 Euro. Dieses hat für jede Ausstattungslinie einen anderen Preis, weil Teilumfänge bereits vorliegen. Und nur mit diesem Paket bekommen Sie auch noch den Einparkassistenten, der den Grandland X in Längs- und Querparklücken zirkelt. Nach wie vor lässt der Parkhelfer, und das ist kein Opel-spezifisches Problem, aber Parklücken aus, in die ein guter Autofahrer noch hineinschlüpft. Klar, nichts wäre peinlicher als ein Versagen der teuren Technik beim Einparken. Besonders erwähnenswert erscheint uns noch, dass Opel alle Assistenten für alle Ausstattungen zulässt. Nicht jeder Hersteller ist so freizügig mit der nur vermeintlichen Premiumtechnik.