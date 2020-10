Opel

Gebrauchtwagen mit Garantie 9.970 € Opel Insignia 1.4 Sports Tourer Innov |, Benzin 147.998 km 147.998 km 103 kW (140 PS) 103 kW (140 PS) 05/2014 05/2014

Der inserierte Opel Insignia weist erst beim genauem Hinsehen erwähnenswerte Gebrauchsspuren auf.

Opel Insignia Sports Tourer

hat mit dem ersten(2008 bis 2017) einauf die Räder gestellt. So ein Wagen wird gerade von einem Händler in(Thüringen) zum Verkauf angeboten. Der inserierteist ein1.4 Innovation, der imdas erste Mal zugelassen wurde. Der Händler beschreibt den Wagen alsaber nicht. Stimmt der Pflegezustand, muss das kein Ausschlussgrund sein.gibt esneu, alsoderwar dernicht im Einsatz. Bezüglich dermuss der Interessierte nachhaken. Die Angabe fehlt in der Anzeige. Fest steht, dass derbishergelaufen ist.Diedes Händlers erwecken den. Von außen sieht man demsein Vorleben nicht an,an der Fahrzeugfront oderan den Alufelgen . Auch imscheint dertop in Schuss. Erst wenn man genau hinsieht, sindwie leichte Kratzer an einem Lautsprecher in einer der Türen zu erkennen. Diekann sich durchaus sehen lassen. Neben Annehmlichkeiten wie einerund einerüberzeugt dervor allem mit seiner, die ebenfalls in einem richtig guten Zustand zu sein scheint undkanneh. Auf dem Preisschild stehen(inklusiveund). Die machen den angebotenennicht nur per se günstig. Sie stellen einenim Vergleich zu dendar, die ein neuermomentan kostet.