Der geliftete Opel Insignia Sports Tourer trifft im Vergleich auf den Skoda Superb Combi. Was kann der Opel mit neuem Motor und Getriebe? Die Kombis im Vergleich.

Platz 1 mit 568 von 800 Punkten: Skoda Superb Combi 1.5 TSI. Der Superb ist in die Jahre gekommen, aber sehr gut gereift über die Zeit. Echte Schwächen konnten wir beim Tschechen nicht aufdecken. Der Sieg überrascht daher nur in der Höhe. Preis: ab 31.240 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 10.842 Euro).

Platz 2 mit 532 von 800 Punkten: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 DIT. Der neue Antrieb überzeugt nur in puncto Agilität, nicht beim Verbrauch und der Laufkultur. Seine vielseitigen Qualitäten bringen dem Insignia aber immerhin den Preis-Leistungs-Sieg. Preis: ab 40.805 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 11.233 Euro).

Opel Insignia Sports Tourer und Skoda Superb Combi auf jeden Fall, wenn man sie von hinten betrachtet und ihre einladenden Kombi-Hecks ins Visier nimmt. Dass Opel den Insignia jüngst etwas aufgefrischt hat, kann man aus dieser Perspektive zwar nicht erkennen, doch keine Sorge: Wir schauen den beiden genau auf und unters Blech. Abliefern! Das können diese beiden, ganz gleich, um welchen Job es sich handelt. Diesen souveränen Eindruck vermittelnundauf jeden Fall, wenn man sie von hinten betrachtet und ihre einladenden Kombi-Hecks ins Visier nimmt. Dass Opel den Insignia jüngst etwas aufgefrischt hat, kann man aus dieser Perspektive zwar nicht erkennen, doch keine Sorge: Wir schauen den beiden genau auf und unters Blech.

Mit dem Facelift strafft Opel die Motorenpalette des Insignia

Allzweckwaffe: Als Benziner ist der Insignia jetzt immer mit einem zwei Liter großen Vierzylinder unterwegs. ©AUTO BILD / Olaf Itrich drei Jahren Bauzeit frischen nun neue Luftwiderstand (c W -Wert jetzt 0,25 statt 0,26), und beim Rückwärtsrangieren unterstützt nun ein Querverkehrswarner – so weit keine besonders aufregenden Neuerungen. Im Innenraum ist gar bis auf winzige Details wie dem fehlenden On-Star-Knopf – den Konnektivitätsdienst musste Opel Anfang 2021 abstellen – alles beim Alten. Dabei hätten viele Hartplastikflächen eine qualitative Aufwertung gut vertragen können. Im Vergleich zum edler wirkenden Superb fällt der Insignia hier leicht ab. Doch dafür holt Opel antriebsseitig zum Gegenschlag aus. Die 1,5 und 1,6 Liter großen Vierzylinder-Turbos hat Opel hier aussortiert. Als Universalwaffe kommt jetzt ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo in drei Leistungsstufen zum Einsatz. Los geht’s mit der für ein Basisaggregat recht kräftigen 170-PS-Version, die hier gegen den Superb mit 1.5 TSI und 150 PS antritt. Nach gutfrischen nun neue Scheinwerfer die Front des Insignia auf. Etwas Feinschliff an der Unterbodenverkleidung reduziert den(c-Wert jetzt 0,25 statt 0,26), und beim Rückwärtsrangieren unterstützt nun ein Querverkehrswarner – so weit keine besonders aufregenden Neuerungen. Imist gar bis auf winzige Details wie dem fehlenden On-Star-Knopf – denmusste Opel Anfang 2021 abstellen – alles beim Alten. Dabei hätten vieleeine qualitative Aufwertung gut vertragen können. Im Vergleich zumfällt der Insignia hier leicht ab. Doch dafür holt Opel antriebsseitig zum Gegenschlag aus. Die 1,5 und 1,6 Liter großen Vierzylinder-Turbos hat Opel hier aussortiert. Alskommt jetzt einin drei Leistungsstufen zum Einsatz. Los geht’s mit der für ein Basisaggregat recht kräftigen, die hier gegen den Superb mitundantritt.

Im Superb sind Motor und Getriebe ein eingespieltes Team

Eco-Modus ganz schön verschlafen wirkt. Insgesamt arbeiten Motor und Getriebe hier aber wie ein eingespieltes Team, nämlich sehr flüssig. Apropos Eco, eine Segelfunktion wie das DSG des Superb besitzt das Insignia-Getriebe nicht. Und trotz der kleinteiligen Übersetzung wird der Insignia bei Weitem nicht zum Verbrauchswunder. Im Gegenteil, fast 2,5 Liter mehr schluckt der Opel im Vergleich zum Skoda. Da hatten wir schon sparsamere Insignia-Kombis mit 200-PS-Benziner im Test. Da glänzt der Skoda, auch wenn sein DSG vor allem imganz schön verschlafen wirkt. Insgesamt arbeitenhier aber wie ein eingespieltes Team, nämlich. Apropos Eco, eine Segelfunktion wie das DSG des Superb besitzt das Insignia-Getriebe nicht. Und trotz der kleinteiligen Übersetzung wird derbei Weitem nicht zum Verbrauchswunder. Im Gegenteil,schluckt der Opel im Vergleich zum Skoda. Da hatten wir schon sparsamere Insignia-Kombis mit 200-PS-Benziner im Test.

Bei der Zuladung ist der Insignia nicht zu schlagen

Ordentlich: Der Sports Tourer darf 639 Kilo zuladen. Sein Kofferraum ist aber kleiner als beim Skoda. ©AUTO BILD / Olaf Itrich hohen Verbrauch verhagelt das zu kernige Motorgeräusch dem Insignia das Antriebskapitel. Auch der 1.5 TSI des Superb krakeelt etwas hart, jedoch nur, wenn er ausgedreht wird. Aufgrund seiner spürbar höheren Agilität und vor allem aufgrund seiner bissigen Bremsen (warm 33,2 Meter!) schnappt der satt liegende Insignia dem Superb aber das Fahrdynamik-Kapitel weg. Angesichts der gewaltigen Platzverhältnisse überrascht es fast, dass diese beiden Raumriesen nur gute 1,5 Tonnen auf die Waage bringen. Tja, wer auf die hohe Sitzposition eines SUVs verzichten kann, der verzichtet gleichzeitig auch schnell auf ein paar 100 Kilogramm Masse. Zwar zeigt das Display der Waage beim Opel den etwas höheren Wert, im Vergleich zum Skoda darf der Sports Tourer aber über 80 Kilogramm mehr Ladung mitschleppen – fast 640 Kilogramm Zuladung sind sogar bei großen SUV eine echte Ansage! Neben demverhagelt das zudem Insignia das. Auch der 1.5 TSI des Superb krakeelt etwas hart, jedoch nur, wenn er ausgedreht wird. Aufgrund seinerund vor allem aufgrund seiner bissigen Bremsen (warm 33,2 Meter!) schnappt der satt liegende Insignia dem Superb aber dasweg. Angesichts der gewaltigen Platzverhältnisse überrascht es fast, dass diese beiden Raumriesen nur gute 1,5 Tonnen auf die Waage bringen. Tja, wer auf dieeines SUVs verzichten kann, der verzichtet gleichzeitig auch schnell auf ein paar 100 Kilogramm Masse. Zwar zeigt das Display der Waage beim Opel den etwas höheren Wert, im Vergleich zumdarf der Sports Tourer aber über 80 Kilogramm mehr Ladung mitschleppen – fastsind sogar bei großen SUV eine echte Ansage!

Die Abstimmung des Fahrwerks ist Skoda besser gelungen

Flauschiger: Dank der weiten Spreizung seines DCC-Fahrwerks ist der Suberb das angenehmere Auto. ©AUTO BILD / Olaf Itrich bessere Platzangebot hinten sowie der größere Kofferraum sichern dem Tschechen aber den Sieg im Karosserie-Kapitel. Der Insignia bleibt zwar nah dran, doch seinen Längenvorteil von immerhin zwölf Zentimetern kann der Opel nicht in die entscheidenden Punkte umsetzen. Obendrein werden Passagiere und Gepäck im Skoda viel geschmeidiger transportiert. Selbst starke Unebenheiten gleicht seine Federung erstaunlich sanft aus. Und auch heftige Aufplatzer im frostgeschundenen Asphalt werden im Superb bei Weitem nicht so hart an die Insassen durchgereicht wie im Insignia, dessen Federung schon im Normal-Modus straffer wirkt. Gleichzeitig erscheint sie aber eben auch stößiger. Im Sport-Modus liegt wiederum der Superb satter auf der Straße, was er der weiten Spreizung seines DCC-Fahrwerks verdankt. Dashinten sowie dersichern dem Tschechen aber den Sieg im Karosserie-Kapitel. Der Insignia bleibt zwar nah dran, doch seinenvon immerhin zwölf Zentimetern kann der Opel nicht in die entscheidenden Punkte umsetzen. Obendrein werden Passagiere und Gepäck im Skoda viel geschmeidiger transportiert. Selbstgleicht seine Federung erstaunlich sanft aus. Und auchim frostgeschundenen Asphalt werden im Superb bei Weitem nicht so hartwie im Insignia, dessen Federung schon im Normal-Modus straffer wirkt. Gleichzeitig erscheint sie aber eben auch stößiger. Im Sport-Modus liegt wiederum der Superb satter auf der Straße, was er der weiten Spreizung seinesverdankt.

Der Insignia wird Preis-Leistungs-Sieger

Kosten und stellen schnell fest, dass der Insignia in der Basisversion zwar deutlich teurer ist, im Testtrimm aber fast 3000 Euro weniger kostet als der Superb. Auch der höhere Wiederverkaufswert, die geringere Kfz-Steuer und die bessere Versicherungseinstufung des Skoda können am Insignia-Sieg im Kosten-Kapitel also nichts ändern. Und weil der Insignia auch sonst reichlich Punkte eingefahren hat, wird er verdient Preis-Leistungs-Sieger. Den Testsieg schnappt sich dennoch der Skoda – ordentlich abgeliefert haben aber beide. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Zwei Mittelklasse-Kombis im Test zur Galerie Schauen wir auf dieund stellen schnell fest, dass der Insignia in der Basisversion zwar deutlich teurer ist, im Testtrimm aber fastkostet als der Superb. Auch der, die geringere Kfz-Steuer und diedes Skoda können am Insignia-Sieg im Kosten-Kapitel also nichts ändern. Und weil der Insignia auch sonst reichlich Punkte eingefahren hat, wird er verdient. Den Testsieg schnappt sich dennoch der Skoda – ordentlich abgeliefert haben aber beide.