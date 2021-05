Der Manta GSe wirkt bereits auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Vorgestern und Heute. Das ist natürlich kein Zufall. Die Rohkarosse steuerte Opel Classic zum Projekt bei. Dabei wurde kein perfekter Manta A (Bauzeit 1970 bis 1975) geopfert, sondern ein restaurierungsbedürftiger Teileträger. Wichtig außerdem:Besonders deutlich wird dies an der Front. Der angedeutete Grill des GSe schlägt optisch einen Bogen zum aktuellen Opel-SUV Mokka. Gezackte Tagfahrleuchten, moderne Scheinwerfer und ein mittiger Bildschirm, auf dem im Stand unterschiedliche Animationen gezeigt werden können – das alles steckt in einer Art Kasten, der in die alte Karosserie eingepasst wurde. Auch am Heck sehen die Änderungen tiefgreifender aus als sie sind. Das schwarze Kontrastband, das die vier Ringlichter einrahmt ist lediglich lackiert, die Rückleuchten nutzen die originalen Aussparungen im Blech. Vorne wie hinten rundet der stoßstangenlose Renn-Look das zeitlose Design des Coupés ab. Im Profil gibt es bis auf die modern gestalteten 17-Zoll- Felgen (Ronal) mit Niederquerschnittsreifen keine weiteren Modifikationen. Lediglich die originalen Außenspiegel haben neue Kappen und jeglicher Chromzierrat ist geschwärzt.