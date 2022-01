Der Opel Mokka-e ist dank(136 PS ) flott unterwegs, und er schafft mit einer AkkuladungIm AUTO BILD-Test wurde das elektrische Kompakt-SUV mit den Wortenbeschrieben. Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem Opel Mokka X, ist der Mokka-e etwas kürzer geworden, was sich für die Mitfahrer auf der Rückbank schon bemerkbar machen dürfte. Auch in puncto Kofferraum müssen Abstriche gemacht werden: Hier passen jetzt 350 Liter rein, das sind sechs Liter weniger als zuvor. Den Opel Mokka-e gibt es in der Basisausstattung– kein Schnäppchen also, auch wenn dank der aktuellen Förderung in Summe noch mal 9570 Euro abgehen. Günstiger kommen Interessierte aber über einzu diesem Auto. Doch ist Schnelligkeit geboten, denn der Deal gilt nur noch