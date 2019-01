Opel Vivaro III (2019): Infos, Motor, Preis, Nutzlast, Maße

Der Vivaro ist 1,90 Meter hoch und somit auch für Tiefgaragen geeignet. Wahrscheinlich wird es später auch eine Hochdach-Varianten geben. Der Opel-Transporter ist in drei unterschiedlichen Längen erhältlich. Die kürzeste Version misst 4,60 Meter und bietet ein Ladevolumen von 4,6 Kubikmetern. Außerdem überzeugt sie mit einem relativ kleinen Wendekreis von 11,3 Metern. Darüber rangiert die 4,95 Meter lange Variante, die 5,8 Kubikmeter Stauraum bietet. Der größte Vivaro ist 5,30 Meter lang und sein Laderaum fasst üppige 6,6 Kubikmeter. Wenn man den Beifahrersitz umklappt, lässt sich der Stauraum bei jedem Vivaro noch einmal um 0,5 Kubikmeter vergrößern. Bei Bedarf können so bis zu vier Meter lange Gegenstände transportiert werden. Die maximale Nutzlast beträgt 1,4 Tonnen. Zum Vergleich: Der Vorgänger war in der kleinsten Variante knapp fünf Meter lang und durfte 200 Kilo weniger schleppen. Gegen Aufpreis erleichtern automatisch öffnende Schiebe- und Hecktüren das Beladen. Man muss nur seinen Fuß unter die Türkanten halten, und nach einem kurzen Augenblick ist der Laderaum frei zugänglich.