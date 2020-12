in neues Sondermodell von Pagani ! Nach dem Zonda Tricolore aus dem Jahr 2010 präsentiert Pagani zehn Jahre später den Huayra Tricolore. Anlass ist das 60. Jubiläum der italienischen Kunstfliegerstaffel "Frecce Tricolori". Vomgebaut. Der. In

Nach dem Huayra Roadster BC und vor der Präsentation des bereits angekündigten Huayra R haut Pagani unerwartet das nächste Sondermodell raus. Derals Hommage an deren Flugzeuge vom Typ Aermacchi MB-339 A P.A.N. aufgelegt. Für alle, die nicht so tief im Thema stecken: Letztendlich ist der Huayra Tricolore ein Roadster BC mit noch mehr Leistung und italienischer Tricolore auf den Seiten.

Der Windmesser im Cockpit des Huayra Tricolore zeigt die Geschwindigkeit in Knoten an.

Den Roofscoop zwischen den Sitzen gibt es optional auch für den Huayra Roadster BC. ©Pagani

Im Innenraum scheint die Detailverliebtheit keine Grenzen zu kennen. So wurden alle Aluminiumteile mit einer speziellen Legierung aus der Luft-/Raumfahrt versehen und im gesamten Interieur kleine Tricolore-Akzente versteckt. Die weiß/blauen Sitze sind wiederum eine Hommage an den bereits zehn Jahre alten Pagani Zonda Tricolore, von dem ebenfalls nur drei Exemplare gebaut wurden. Ein Highlight für alle Luftfahrt-Fans ist der, der im Zusammenspiel mit dem auf der Haube montierten Pitotrohr die Geschwindigkeit in Knoten anzeigt.