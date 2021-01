Ausgangsbasis für das neue Display von Panasonic ist die firmeneigene, die in ihrer zweiten Generation bereits im letzten Jahr auf dervorgestellt wurde. Sie erlaubt es dem Zulieferer Nah- und Ferninhalte für Fahrzeuginformationen wie die Geschwindigkeitund so ein intuitives Erlebnis im Cockpit zu schaffen.Konkret geht es umbei Brücken. Um die gerade wichtigen Infos zu identifizieren, soll künstliche Intelligenz helfen. Für die richtige Positionierung im Sichtfeld des Fahrers sorgt dagegen eine-Kamera.

Diedes AR-Head-Ups von Panasonicund klar zu sein. Ein dynamischer Pfad zeigt dem Fahrer beispielsweise an, in welcher Spur er das Fahrzeug bei einer laufenden Navigation halten soll., die am Rand der Fahrbahn erscheinen, werden als solche gekennzeichnet und so besser. Besonders spannend ist die Anzeige der Durchfahrtshöhe. So können Fahrer von Lieferwagen oder Wohnmobile gewarnt werden, sollte die Unterführung für das eigene Fahrzeug zu niedrig sein. Neben seinersoll das System später vor allem durch seinebei Automobilherstellern punkten können. Ob und wann das System in Serie kommen wird, ist unklar.