Unterhaltskosten

er Peugeot 208 ist ein echter Hingucker: Optisch ist der 2019 präsentierte Kleinwagen deutlich moderner designt als sein Vorgänger, und auch im AUTO BILD-Vergleichstest konnte der 208 gegen Renault Clio und Mazda2 überzeugen. Die Kunden haben die Wahl aus zahlreichen Motorisierungen ( der 208 ist auch als Elektroauto verfügbar ) und mehreren Ausstattungsvarianten. In derstartet der 208Imgibt es den 4,06 Meter langen Peugeot zurzeitbekommen den 208 als 75-PS-Benziner in der gehobeneren Ausstattung " Active Pack" für günstigepro Monat. Das entspricht einem guten Leasingfaktor von 0,54. Eine, lediglich die Überführungskosten in Höhe von einmalig 990 Euro kommen noch obendrauf. Auf Wunsch gibt es die Option der "Haustürlieferung" für zusätzliche 289 Euro.