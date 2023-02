SUV

Ende Januar kündigte Peugeot an, innerhalb der kommenden zwei Jahre fünf neue Elektro-Modelle an den Start zu bringen. Darunter auch die beiden E- e-3008 und e-5008 , die auf den Modellen der nächsten Generation basieren. In der Zwischenzeit schreitet die teilweise Elektrifizierung mit einer neuen Hybrid-Motorisierung für die SUV 3008 und 5008 weiter voran.